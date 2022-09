El mensaje de Esteban Bullrich antes de ser internado y el apoyo que recibe de todo el arco político

El exministro de Educación Esteban Bullrich permanece internado desde ayer a las 16 en el Hospital Austral, donde se encuentra "estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos", luego de haber sido sometido a una traqueotomía percutánea para iniciar la ventilación mecánica.

Tras ser internado por dificultades respiratorias, según el parte médico, su familia pidió que recen por él, ya que vive un momento muy grave de la enfermedad Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que sufre hace ya tiempo.

El político está en cuidados intensivos, y a raíz de su complejo estado de salud, muchos de sus excompañeros y funcionarios de la oposición salieron a enviarle muestras de apoyo y cariño.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Mucha fuerza Esteban! Estamos con vos", escribió María Eugenia Vidal en su Twitter, mientras que Patricia Bullrich sumó: "¡Fuerza, querido Esteban! Estamos a tu lado".

También envió un mensaje Cristian Ritondo e hizo lo propio Jorge Macri. Además, los referentes del kirchnerismo como el ministro de Justicia, Wado de Pedro, y el presidente Alberto Fernández, manifestaron su apoyo en las redes sociales en este difícil momento.

"Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia", escribió el Presidente.

Desde el Hospital Universitario Austra, comunicaron que en función de la evolución del exdiputado nacional que renunció a su banca por padecer ELA, "se evaluará la emisión de un nuevo parte médico".

Antes de ser internado, Bullrich, que se mantiene todo lo activo que puede en sus redes sociales, escribió un demoledor mensaje. "Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí", sostuvo.

Luego de esa frase, el exministro de Educación de la Nación también usó su Twitter para hablar del enfrentamiento que se vivió el sábado pasado entre la policía de la Ciudad y los manifestantes en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta.

"La responsabilidad de los dirigentes que opinamos desde nuestras casas es muy distinta a la de aquellos que tienen que velar por la seguridad de la ciudad más poblada del país. Si vamos a juzgar, primero tenemos que ponernos en sus zapatos. Esto no implica deslindar de responsabilidad al kirchnerismo, y especialmente a la Vicepresidenta de todos los argentinos, por poner al país ante las puertas de algo completamente desconocido. Sigo creyendo que a este nivel de locura y violencia hay que oponerle todo el rigor de la ley en el marco de la Constitución. Pero tenemos el deber de ser mejores que aquellos que apuestan por la anarquía y esa diferencia implica buscar una salida hasta las últimas consecuencias", afirmó.