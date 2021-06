"El micro se movía y venía fuerte. Fue espantoso": el crudo relato de un sobreviviente del vuelco

Un pasajero que se salvó del accidente ocurrido esta madrugada en la Ruta 2, donde dos personas murieron y más de 40 resultaron heridas, contó que el micro que volcó venía moviéndose mucho antes de despistar, y que está seguro que el chofer iba a más velocidad que la permitida.

"Fue algo espantoso. Hay imágenes que no se me van a olvidar nunca", dijo a los medios José, uno de los pasajeros que ayudó a socorrer a quienes habían quedado atrapados.

El micro volcó esta madrugada en Chascomus. Foto Infobae.

En su relato, explicó que antes de partir, le hizo cambiar a su hijo la ubicación de los asientos que le habían tocado, para viajar en la parte trasera del vehículo.

En este sentido, dijo que tuvo mucha suerte, porque al momento del impacto él estaba despierto, por lo que pudo actuar en el momento. "Fue algo espantoso. Queríamos levantar el micro para sacar a una señora, fue algo terrible", repasó conmovido José.

Él viajaba junto a su hijo, al igual que otros 40 pasajeros que iban en el micro que había partido desde Miramar hacia la Ciudad de Buenos Aires. “Cuando se empezó a poner de costado el micro le agarré el brazo, fue una catástrofe", aseguró.

Dos personas perdieron la vida.

“Me tomé el micro a la 1 de la mañana, se venía tambaleando mucho algunos kilómetros antes. Gracias a Dios no venía nadie enfrente pero de todas maneras fue una catástrofe”, opinó en diálogo con el canal TN.

Como no dormía al momento del vuelco, el pasajero contó que vio que la luz que le marca al chofer el límite de velocidad iba prendida. “Eran las 4:30 de la mañana, éramos pocos los que veníamos despiertos. Yo lo que puedo decir es que desde hacía varios kilómetros se movía mucho el micro. No sentí una frenada, solo que venía fuerte”, agregó.

Por otro lado, una joven llamada Julieta Bermejo, de 33 años, explicó que ella iba sentada a la altura del medio del colectivo, y que también permanecía despierta. "Pensamos que el chofer se quedó dormido porque iba a velocidad muy alta y en un minuto no sabemos bien qué pasó y volcó el micro. No me había dado cuenta pero otros pasajeros dijeron que iba muy rápido. Estaba intentando dormir yo, pero por suerte no pude”, sostuvo.

La pasajera sufrió golpes leves y confirmó que junto a varias personas logró salir rápido del vehículo. “Éramos cerca de 42 pasajeros. Vi que los choferes estaban lastimados pero bien”, indicó.

Además, dijo que no entiende qué pasó, porque no chocaron contra algo, sino que el micro se despistó. "Sospechamos que se quedó dormido y pegó el volantazo. Dos de los policías reaccionaron por suerte y empezaron a sacar a la gente", finalizó la chica.