El mundo en la era del Covid: los cambios que llegaron para quedarse según los especialistas

El panorama del coronavirus (Covid-19) convirtiendose en una endemia después de ser pandemia deja algunos interrogantes. En una reciente publicación de la revista Nature más de un centenar de especialistas de la salud, dentro de los que se destacan infectólogos, epidemiológos y expertos de otras áreas, analizaron algunas de las cuestiones que se podrán deberán mantener aun cuando avance el cronograma de vacunación en el mundo.

Una de ellas tiene que ver con las cuarentenas u otras restricciones a la circulación. El punto clave, que manifestaron los expertos en dicha publicación, se encuentra en la situación de saturación que tengan los respectivos sistemas de salud. De no haber ocupación plena de camas de terapia intensiva, no hay necesidad de tener restricciones. Salvo, como sucede con el caso de la variante Delta, que se tenga que preparar el escenario para una modificación.

"En la medida de lo posible, los bloqueos se convertirán en parte del conjunto de herramientas esenciales que los gobiernos utilizarán al abordar los brotes", le dijo Nicholas Thomas, profesor asociado de seguridad sanitaria en la City University de Hong Kong a la agencia de noticias Bloomberg. Thomas, fue uno de los especialistas que participó en dicho informe en donde además se llegó a la conclusión de que el uso de barbijos o tapabocas será algo que se hará más extensivo a toda la sociedad.

Antes de la pandemia, su uso estaba muy relacionado a las culturas asiáticas en donde cualquier síntoma de gripe ya era merecedor del uso de barbijo y para las personas inmunodreprimidas. Ahora el contexto es otro. "Pero parece razonable seguir recomendando que las personas que se sientan enfermas se mantengan alejadas del transporte público y trabajen desde casa, o al menos usen una mascarilla cuando estén cerca de otras personas”, afirmó la especialista en comportamiento humano Christina Gravert, de la Universidad de Copenhague.

¿Y los viajes? El turismo internacional fue una de las áreas en donde mayor repercusión tuvo la pandemia. La posibilidad de que entren nuevas variantes del coronavirus hicieron que cada país, en mayor o menor medida, lo restrinja. Los especialistas consultados por la revista Nature llegaron a la conclusión de que la forma más segura y que posiblemente habilite la OMS es la del pasaporte sanitario.

”Con la distribución desigual de las vacunas, la OMS no recomendará un 'pasaporte de vacunación', pero espero que algunos países los utilicen", remarcó el profesor Heymann. Sin embargo hay ciertas resistencias. ”Ciertamente no es ético tener un certificado de vacunación si las personas no pueden viajar porque no pudieron conseguir la vacuna o tienen una razón para no vacunarse”.