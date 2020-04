El negocio detrás de la pandemia: quiénes son las diez personas que más millones ganaron con el coronavirus

MacKenzie Bezos

La ex esposa del fundador de Amazon no sólo tiene acciones en esa compañía, como consecuencia de su divorcio, sino que también controla la cadena de supermercados Whole Foods y ofrece servicios de computación en la nube y servicios de streaming. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus su patrimonio se incrementó en USD 11.900 millones.