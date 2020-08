El nene que murió luego de tomar dióxido de cloro no tenía Covid: el tweet de Canosa y las nuevas críticas

El niño de cinco años que murió en la localidad neuquina de Plottier luego de que sus padres le dieran de beber dióxido de cloro como manera de combatir el coronavirus no estaba contagiado, según se precisó en la autopsia.

El menor falleció a causa de una falla multiorgánica y llegó sin signos vitales al centro médico donde se lo atendió. De todas formas, aún no se pudo determinar si el compuesto químico que ingirió influyó en el deceso, por lo cual deberán llevarse a cabo exámenes complementarios.

La muerte ocurrió el sábado mientras el niño era trasladado al hospital de Plottier. Interrogados por los médicos, los padres admitieron haberle dado de beber dióxido de cloro al notar que presentaba síntomas que les hicieron sospechar un posible contagio de coronavirus.

Por ahora, el caso está caratulado como "muerte dudosa" y está siendo invesgigado por la fiscal de Neuquén Sandra Ruixo. En la noche del sabado, la funcionaria ordenó un allanamiento en la casa del niño en búsqueda de evidencias.

Una larga lista de peligros

La sustancia tomó difusión cuando, en su programa de televisión, Viviana Canosa bebió un líquido de una botella asegurando que se trataba de dióxido de cloro.

De acuerdo a la ANMAT, "la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales".

Además, advirtió que "la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo".

Paralelamente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó no utilizarlo en ningún caso "porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos".

Lanata al ataque

Luego de que se conociera la muerte del niño neuquino, Canosa tuiteó "el miedo paraliza y dinamita la libertad", lo cual generó la indignación de varios usuarios de redes sociales.

Jorge Lanata, en la emisión del domingo de su programa Periodismo Para Todos, criticó fuertemente a la conductora. "Rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser imbancable para vos", expresó. "Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto".

El periodista también fustigó los discursos anticientíficos en general. "Hoy a la mañana escuché a un médico del Gutiérrez decir: 'yo laburo hace veinte años para la salud pública, no estoy por guita. ¿Cómo me van a decir que me compraron los laboratorios?'. Porque aparte del discurso paranoico de los que recomiendan dióxido de cloro, los mismos dicen que si no estás de acuerdo te compraron. Están mal", expresó.

"El Ministerio de Salud y la pediatría advirtieron hoy sobre los riesgos de tomar dióxido de cloro, al igual que lo hizo la OMS, la Anmat y los organismos de salud de todo el mundo. Por favor no lo hagan", pidió Lanata. "Ojalá, Canosa, que este chico estuviera vivo, pero ojalá que no se haya muerto por eso".