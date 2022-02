El niño indio que "predijo" la pandemia, ya había advertido que se avecinaba una guerra

El nombre de Abhigya Anand volvió a cobrar relevancia en las últimas horas a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El presidente Vladimir Putin ordenó "una operación militar" en el este de Ucrania: “He tomado la decisión de una operación militar”, declaró, en un inesperado mensaje emitido por televisión poco antes de las seis de la mañana, hora local.

Por esta razón, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró ley marcial en el país y pidió a los ciudadanos no entrar en pánico mientras Rusia lanza ataques militares.Las fuerzas terrestres penetraron el jueves en Ucrania desde varias direcciones, indicó el servicio de guardias fronterizos de Ucrania. “Vehículos militares rusos, incluidos vehículos blindados, violaron la frontera en las regiones de Chernígov (norte, frontera con Bielorrusia), Sumy (noreste, frontera con Rusia), Lugansk y Járkov (este, frontera con Rusia)”, según un comunicado, que indica que “la mayoría de las unidades de la guardia fronteriza fueron blanco de disparos en esas zonas".

Bajo panorama, el nombre de Abhigya Anand volvió a recorrer las redes sociales debido a que en junio de 2020 había advertido que se avecinaba otra catástrofe mundial tras la pandemia. El joven, hoy de 16 años, se convirtió en la gran estrella de su país y en las redes sociales porque en agosto de 2019 predijo la llegada del coronavirus, enfermedad que registró actualmente 430 millones de casos y 5.9 millones de muertes desde su inicio.

A través de su cuenta de YouTube, Anand lanza sus predicciones y genera escozor en todo el planeta. En ese sentido, fue en un video publicado a mediados de 2019 donde adelantó que la raza humana se enfrentaría a una situación muy compleja que comenzaría en noviembre y golpearía con más fuerza en China. Con la pandemia ya desplegada, Anand señaló que la COVID-19 se iba a terminar el 5 de septiembre de 2020, algo que en definitiva no ocurrió.

El oriundo de India sostuvo en aquella oportunidad que "solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro". Además, el adolescente asegura tener profundos conocimientos de astrología y se ha convertido en la persona más joven en completar una licenciatura en Vastu shastra, una antigua doctrina hinduista. "Debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza", pidió.

Y agregó: "Estamos aumentando nuestro karma y si lo hacemos tendremos que enfrentarnos a la ira de la madre tierra” Sobre los efectos positivos que la cuarentena tuvo en el medio ambiente, por la reducción en la contaminación, Anand indicó que la humanidad deberá de ahora en más modificar sus hábitos. Pero como si esto fuera poco, en aquella oportunidad, es decir, en 2020, aseguró que iba a ocurrir una catástrofe peor que el coronavirus en el horizonte, a lo que muchos no dudaron en vincular al conflicto que actualmente protagonizan Rusia y Ucrania a pesar de que el joven Indio había revelado que esto iba a ocurrir entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.

En el video de 2019, Anand no menciona directamente el coronavirus ni una pandemia, sino que habló de “enfermedades generalizadas alrededor del mundo” y que, si no se daba en el mundo, esto sí iba a ocurrir “especialmente en India”. En el mismo video el joven predijo que, entre noviembre de 2019 y abril de 2020, guerras entre los Estados Unidos e Irán, y entre India y Pakistán. Incluso auguró una Tercera Guerra Mundial, situación que por ahora no ocurrió.