El novio de Nancy rompió en llanto al hablar del crimen: "La encontramos de una forma horrenda"

Después de que se confirmara que el cuerpo hallado bajo un contrapiso en la casa de Damián Lezcano Mendoza era el de Nancy Videla, la mujer de 31 años que estaba desaparecida en Lanús desde el viernes pasado, quien se mostró muy angustiado y apenado fue su actual novio. "Siento mucho dolor. No era la forma en la que queríamos encontrarla", sostuvo ante los medios.

Alan Leguizamón estaba en pareja con la víctima desde hacía tres meses y, de hecho, fue él quien denunció su desaparición. Es que él fue la última persona que se comunicó con ella, dado que Nancy le avisó que se iba a tomar el tren en Constitución porque ya estaba de regreso a su casa tras salir de su trabajo.

Sin embargo, la chica dejó de responder, y como el silencio se prolongó durante horas, finalmente Alan hizo la denuncia porque estaba muy preocupado. Como parte de la investigación hasta se allanó su propia casa, dado a que la antena de telefonía celular había marcado el rastro de Nancy cerca de allí.

"Siento mucho dolor. No conocíamos a este hombre. Me fui enterando a partir de las amigas, que me fueron diciendo en estos días. Anoche nos fuimos enterando de la forma en la que este hombre actuaba con los inquilinos”, explicó este viernes al hablar con la prensa.

Sobre la posibilidad de que la mujer hubiese acudido a Lezcano por falta de dinero, el novio dijo que nunca estuvo al tanto de que la joven tuviera problemas económicos. De hecho, mencionó que ahorraba con el sueldo que tenía como niñera, y que nunca notó que tuviera necesidades.

“Nancy por lo que me decía ahorraba a partir de su trabajo. A la amiga le preguntó por un prestamista, pero a mí no. Si me hubiese comentado algo yo la hubiera ayudado- Yo no sé el vínculo que tenía con ella este hombre ni por qué hizo lo que hizo. No lo conozco. No sé qué pudo haber pasado y Me gustaría saberlo. Entender para qué fue realmente”, dijo conmovido.

Además, aseguró que se quedará con el recuerdo de las cosas buenas que vivió junto a su novia. "Me voy a guardar eso. Con ella vivíamos el presente y proyectábamos un futuro para adelante”, concluyó.

Tanto Alan Leguizamón como las amigas de Nancy planean realizar una convocatoria para pedir justicia por su crimen, por lo que cerca de las 18 de este viernes comenzará una marcha desde la casa del joven. “Obviamente estoy mal, por el dolor que llevo y por el dolor que lleva la familia, porque no era la forma en la que queríamos encontrarla. La encontramos de la forma más horrenda y ahora lo único que voy a pedir por ella es justicia”, cerró.

Por su parte, Gabriela, una de las amigas de Nancy que impulsó las marchas y la denuncia en los medios de comunicación, también habló sobre lo ocurrido y apuntó contra el presunto femicida: “Varias vecinas nos dijeron que era un violador, que acosaba. Nos dijeron varias cosas de este hombre, que no es un hombre, es un monstruo, un violador, un asesino”, dijo con la voz quebrada.

“Nos vamos a movilizar para pedir justicia, porque si no le pedíamos a los medios y si los medios no nos ayudaban, Nancy no aparecía. Iba a ser como que desapareció del mundo”, dijo la joven, y luego sumó agradecimientos para "Ávila Cristina de la Secretaría de Seguridad, Tamara Gómez y Daniela Viña de la Secretaría de Género y a Pollicino Carla de Asistencia a la Víctima, a todos los vecinos y la gente que ayudó en la búsqueda de Nancy".