El nuevo caso Maddie: alarmante prontuario de la mamá de Noah, el bebé que desapareció de su cuna

Conmoción en Estados Unidos por la desaparición de un nene de dos años. Se trata de Noah Tomlin. Sus padres lo dejaron el lunes por la madrugada en su cuna. La última vez que lo vieron tenía un pijama blanco y verde. "No descartamos ninguna hipótesis. Sabemos que hay alguien ahí afuera que sabe en dónde está", advirtieron los investigadores. El alarmante prontuario de su mamá.

En las últimas horas, los medios estadounidenses se hicieron eco del alarmante prontuario de la mamá de la criatura, ahora también investigada por la desaparición del bebé. En efecto, Julia Tomlin estuvo cinco meses detenida en 2010, después de haber sido condenada por maltrato infantil.

La condena llegó después de que se la declarara culpable de haber sentado a su hija de por entonces un año sobre una hornalla prendida. La criatura fue tratada en el hospital por quemaduras graves, pero nadie precisó si Julia recuperó la tenencia de la beba luego de cumplir su pena.

Todo sucedió en la pequeña ciudad costera de Hampton, Virginia. Según el relato de la mamá, el bebé fue acostado el lunes cerca de la una de la mañana. Ese mismo día, cuando lo fueron a despertar cerca de las 11.30, ya había desaparecido. Hicieron de inmediato la denuncia a la Policía.

Tras cuatro días de búsqueda, el jefe de la Policía local, Terry Sult, se mostró esperanzado: "Todavía esperamos que esté sano y salvo en algún lugar. Estamos investigando todas las hipótesis del caso que nos permitan dar con él".

"Buscamos en el barrio, en el agua. Revisamos los tachos de basura del barrio. Chequeamos casas, sótanos y parques. Cubrimos todo el área posible en reiteradas oportunidades, por lo que ahora la investigación seguirá en otros lugares", advirtió.

Los investigadores investigaron al círculo íntimo de los padres de Noah. No descartan ninguna hipótesis. "Estamos analizando todo: desde la posibilidad de que se haya ido solo, hasta el secuestro. No hay ninguna pista que hayamos descartado".

I just spoke with Noah’s Mother Julia. She shared with me this picture taken on May 18th. She says he can’t walk well, he is possibly autistic, he loves everybody and is very affectionate. #BringNoahHome #sharethispic @WAVY_News pic.twitter.com/LCpUZpaxCw