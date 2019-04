El nuevo Tribilín: filman a una maestra mientras maltrata a nenes en un jardín de Villa La Angostura

Las redes sociales se colmaron de bronca e indignación luego de que trascendieran las imágenes de una maestra del jardín de infantes "Lechuguitas", de Villa La Angostura, maltratando a los nenes que se encontraban jugando en el patio. Fue un vecino del establecimiento el que decidió capturar el momento con su teléfono desde la ventana al oírlos gritar y llorar.

En el clip se puede ver a una de las docentes del lugar –de nombre Mercedes- que sujeta del brazo a uno de los chicos y lo arrastra de manera muy violenta hasta el aula. Al mismo tiempo, de forma muy agresiva, se dirige hacia otro de los chicos, lo agarra de la cara y le grita mientras lo reta. Por este hecho, la mujer fue destituida de su cargo.

Además, el Consejo Provincial de Educación de Neuquén decidió clausurar el jardín debido a que, según informaron, el jardín no contaba con una habilitación para funcionar como tal. "No es una institución registrada en el Consejo. Tenemos la facultad de clausurar a los lugares que no cuentan con habilitación", explicó Viviana Buamscha.

La Coordinadora de Planeamiento y Trayectorias Escolares de Neuquén explicó que las imágenes fueron captadas en enero durante la colonia de verano, pero se difundieron recién ahora. "Lo que hemos comprobado es que esa persona no trabajaba en el sistema educativo formal", sumó.

Y agregó: "No es ni jardín maternal ni jardín de infantes porque no estaba habilitado para tal fin, funcionaba como una especie de guardería donde además se dictaban talleres educativos durante el verano". Hasta el momento se conocieron ocho casos de maltrato infantil en ese lugar, hechas por los padres de los chicos.

Mariela, la mamá de Bruno, uno de los nenes maltratados en el video, dialogó con TN y señaló que la institución estaba al tanto de este hecho de violencia infantil, pero que prefirió ocultarlo y recién se lo comunicaron a los padres al difundirse las imágenes.

"La realidad es que me enteré el viernes por la noche. Estaba en pleno festejo de Bruno, que cumplía tres añitos. Me llegaron los videos, lo reconocí automáticamente. Cuando veo eso, sentí una mezcla de sensaciones y de impotencia”, contó la molesta y triste mamá.

Según sus dichos, su hijo ya le había manifestado que no quería ir al jardín, aunque nunca esperó que esto se debiera al maltrato de su maestra: “Bruno venía manifestándome que no quería ir al jardín. Cada vez era peor y él se quedaba llorando. Pero cada vez era peor…”.

"Sabía que había pasado algo. Intuía que algo pasaba porque Bruno había cambiado sus actitudes. Hacía más de dos o tres semanas que se me prendía como una garrapata y cada vez que doblábamos para ir al jardín, él me decía 'jardín no, mami'", sumó en el mismo sentido.

Acerca de la maestra, informó que se llama "Mercedes" y que sólo la conocía del jardín. "El viernes, antes de que viera el video, me mandaron un mensaje del jardín diciéndome que había una reunión urgente el sábado a la mañana. Fui a la reunión, salí de ahí y fui a hacer la denuncia junto a otros papás”, contó, sobre la actitud de los directivos del establecimiento.

En la reunión, según contó, que se enteraron de esta situación el 1º de marzo, pero que no podían hacer nada, ya que no tenían las pruebas correspondientes. "La indignación de nosotros como papás es el hecho de que no nos dijeran nada. Yo voy, no la veo más a la maestra, pregunto inocentemente por ella y me dicen que no iba más", sentenció.