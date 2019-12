El pack de medidas económicas y los anuncios que se vienen esta semana: las 5 noticias del domingo

Gravarán las compras en moneda extranjera con tarjeta con un impuesto del 30%

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Gobierno avanzará esta semana con un impuesto a las compras con moneda extranjera (dólares, reales, pesos chilenos) y que será del 30%. El motivo detrás del anuncio es buscar frenar los gastos en el exterior de los argentinos que representan cerca de US$ 5.000 millones de acuerdo a la última cifra de 2019.

Dentro de los servicios que recibirán el nuevo impuesto se encuentran todas las plataformas de streaming (Netflix, Spotify, HBO Go), los servicios financieros como Pay Pal, entre otros. Un dato no menor es que a diferencia del "dólar turista" que rigió durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner esta vez no se podrá desgrabar de ganancias lo que se gaste.

Actualización a las retenciones

Mediante la publicación de tres resoluciones ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó una nueva suba de las retenciones a las exportaciones agropecuarias que alcanzó hasta a la leche en polvo ahora. El motivo detrás de la medida fue el acelerado ritmo de presentación que hubo de las Declaraciones Jurada de Venta al Exterior (DJVE) que es el permiso que se solicita para exportar y que al tramitarlo se congelan los precios de los gravamenes para pagar.

Lo que sucedió desde principio de noviembre, luego de la victoria electoral del presidente Alberto Fernández, es que se empezó a solicitar las DJVE para la cosecha 2019-2020 por lo que se congeló el precio de la venta de los productos como también los impuestos que pagan.

Guzmán presenta la ley de Solidaridad

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ultima los detalles de la Ley con la que aumentará una serie de impuestos, y que llamó de "solidaridad", para presentarla durante la semana en el Congreso para su tratamiento en las sesiones extraordinarias que convocó el Ejecutivo.

El proyecto, al que tuvo acceso este medio, sostiene las siguientes cuestiones:

Aumentarán las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Las tasas serán más elevadas para los activos de argentinos ubicados en el exterior.

Habrá reducciones o exenciones para quienes repatrien capitales.

Actualización del tope de cuatro pesos por dólar de retenciones dispuesto en septiembre de 2018. “Indexarlo” por la inflación corrida desde entonces o por el cambio de cotización del dólar será un primer paso. En una segunda instancia se aumentarían las retenciones a la actividades agrícolas más rentables hasta el 30 o 35% y se contemplarían segmentaciones entre productores de distinta capacidad económica.

Se impondrá un tributo a las compras efectuadas con tarjetas de crédito por turistas argentinos en el exterior.

Se retocarán y restringirán los mecanismos que permiten a las empresas quitar los ajustes por inflación de sus balances para que no se eluda parte del Impuesto a las Ganancias

Las empresas grandes deberán tributar más mientras se prevén alivios para las Pymes. Planes de facilidades, con quitas y esperas, para deudas fiscales. Y créditos con tasas menos usurarias que las actuales.

Se dará marcha atrás con las incorporaciones de funcionarios de rangos elevados al sector público, con un paraguas protectorio de cinco años.

El debate del Presupuesto 2020 aguarda negociaciones para reprogramar la deuda con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Marcha atrás con la congelación de tarifas

El Gobierno dará marcha atrás con una iniciativa que se barajó desde agosto que incluía congelar las tarifas por lo menos durante 2020. Fue el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien comunicó en una entrevista con el diario La Nación. De esta forma se espera que, tal y como establece el cronograma de aumentos para los servicios de luz, gas y electricidad, se den subas del 40% durante el próximo año.

"En principio no está previsto un congelamiento. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No veo que tengamos una posibilidad de congelar tarifas sin impactar fuertemente sobre núcleos de inversión que son necesarios. Por eso no podemos avanzar en esa líneas", manifestó el jefe de Gabinete.

El cuadro tarifario no va a quedar congelado"

Asesinaron a un turista inglés que llevaba menos de un día en el país

Un turista inglés murió y uno de sus hijos resultó herido cuando estaban por ingresar en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero y fueron interceptados por dos motochorros que intentaron robarles, informaron voceros de Prefectura Naval. El hecho ocurrió a las 11, en la puerta del hotel Faena, situado en Marta Salotti 445, cuando una familia llegó al lugar procedente del aeropuerto de Ezeiza, a bordo de una combi, y estaban bajando las valijas. Según detalló esta noche al canal TN el prefecto mayor Miguel Reyes, a cargo de la zona, “son una familia de origen británica que llegó esta mañana a nuestro país y la compi los trajo al hotel Faena, donde ya tenían realizada la reserva por una agencia de turismo”.





“Bajaron los dos hombres y fueron atacados con una violencia inusitada”, remarcó Reyes, en referencia a que en una imagen tomada desde un edificio se ve que les empiezan a robar el equipaje, y el padre de familia, de remera negra, le quita un bolso a un ladrón y le empieza a pegar patadas.