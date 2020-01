El Papa recibió a Alberto Fernández, un ex funcionario macrista más complicado y Burlando duro contra los rugbiers: las 7 noticias que tenés que leer

Evo Morales quiere ser candidato a diputado o senador por la inmunidad parlamentaria para no ir preso

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su intención de competir por una banca para la Cámara de Diputados de su país para evitar problemas judiciales en su país como en los Estados Unidos, según manifestó en una entrevista que le brindó al diario La Nación.

"Cuando, en noviembre, viajé a México como refugiado, comencé a pensar en la posibilidad de presentarme como diputado para blindarme frente a estas amenazas [exhibe los recortes periodísticos que hablan de las advertencias norteamericanas]. Estados Unidos me tiene en la mira desde hace rato. La semana pasada tuve una extensa reunión en Buenos Aires con mis abogados, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, que me dijo: 'Evo, los gringos no quieren verte ni pintado'. Por eso se consolidó la posibilidad de esta candidatura a diputado o senador", manifestó el ex presidente que tuvo que renunciar luego del inicio de un golpe de Estado en su contra.

Las declaraciones de Morales coinciden además con el pedido de una Fiscalía boliviana que volverá a tramitar ante la Interpol la emisión de una alerta roja para detener al derrocado ex presidente, a quien el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez acusa de delitos de sedición y terrorismo, después de que la entidad rechazara una primera solicitud. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró anoche a los medios que su despacho cumplió con "todo lo que señala el procedimiento que establece la Interpol" para hacer esta solicitud, pero pese a ello recibieron como respuesta el rechazo a la activación de las notificaciones azul y roja contra Morales.