El peor momento de Pelé: por qué le da vergüenza que lo vean en público

De acuerdo a una entrevista que Edinho, hijo de Pelé, ofreció a TV Globo, la estrella brasileña de fútbol está pasando uno de los peores momentos de su vida, de la mano de dificultades físicas y psicológicas.

El ex jugador, que cumplirá 80 años en octubre, ha sufrido de problemas de cadera durante años y necesita de un andador para caminar. En varias de sus apariciones públicas recientes incluso tuvo que utilizar silla de ruedas.

Salud frágil

"Está muy frágil", reconoció Edinho. "Tuvo una operación de reemplazo de cadera y no tuvo la rehabilitación adecuada, por lo que ahora tiene problemas de movilidad y eso le ha provocado depresión".

"Imagínense, él es el Rey, siempre fue una figura imponente, y ahora no puede caminar. Le da vergüenza y no quiere salir, ser visto en público o hacer prácticamente nada que implique abandonar su casa. Es un recluso", agregó reconociendo que tuvo discusiones con su padre porque no siguió las instrucciones de los médicos para rehabilitarse correctamente luego de su más reciente intervención quirúrgica.

Vale recordar que en abril del 2019 Pelé tuvo que ser ingresado a un hospital de París a causa de una severa infección urinaria. Además de sus operaciones de cadera, el astro fue también a una cirugía en la columna en 2015.