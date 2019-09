El periodista Lucas Carrasco fue condenado a 9 años de prisión por violación

Después de que este mediodía su abogado pidiera la absolución por las dos denuncias por abuso sexual que había en su contra, esta tarde el Tribunal Oral en lo Criminal 9 condenó al periodista Lucas Carrasco a 9 años de prisión por el delito de "abuso sexual agravado por acceso carnal". El acusado fue encontrado culpable en uno de los casos por los que se lo enjuició y terminó absuelto en el otro. La Justicia ordenó que la condena sea de cumplimiento inmediato.

La segunda audiencia del juicio contra Carrasco empezó este mediodía con la palabra de su abogado, Guillermo Vartorelli, quien al momento de sus alegatos pidió la absolución de su cliente debido a que no hubo pruebas suficientes para comprobar el supuesto abuso.

El ex invitado periódico de 6,7,8 (luego convertido en fervoroso antikirchnerista) fue denunciado por dos mujeres, una de ellas pidió que se reserve su identidad, y es la otra es Sofía Otero, quien declaró ante la jueza y quien además decidió salir en los medios para contar lo que había vivido. Por el primer caso, el letrado sostuvo que no existió delito, ya que su cliente respetó siempre el consentimiento de la joven. En cambio, por la denuncia de Otero, el abogado defensor dijo que no existieron pruebas suficientes para comprobar el abuso.

"No hay prueba que acredite la certeza requerida para garantizar que cometió estos delitos. No voy a decir que por no haber denunciado antes su relato es mentira, pero se denuncia 3 años y medio después y así es muy difícil producir prueba de defensa", sostuvo.

Además, dijo que era importante reconocer que durante el hecho sexual Carrasco se encontraba "completamente borracho", por lo que considera que se trató de un caso donde hubo de "imputabilidad disminuida".

Antes de estos alegatos, fue el turno del fiscal Ariel Yapur, quien en su presentación pidió que Carrasco fuera condenado a siete años de prisión por haber obligado a Otero a mantener relaciones sexuales anales sin su consentimiento. "Esto es una violación", aseguró, aunque solicitó que fuera absuelto por la acusación de la otra denunciante. Por su parte, la querella que representa a Otero solicitó una pena de 9 años de prisión.

Aunque el joven hizo usó de sus últimas palabras y habló de que siempre las relaciones sexuales que mantuvo fueron consentidas, pero con mucho alcohol de por medio, esta tarde la jueza Ana Dieta De Herrero resolvió condenarlo.

"No soy un violador"

En la primera audiencia, el tribunal le dio a Carrasco la posibilidad de declarar, por lo que el joven dijo que en su vida habitual puede "tratar mal a alguien o ser irrespetuoso", pero que nunca cometió un delito de carácter sexual. "He estado con muchas mujeres tanto en los años que viví en Buenos Aires como en Santa Fe: nunca he tenido ningún problema", sostuvo.

En uno de los 2 casos por los que mañana seré juzgado, la denunciante quiso renunciar a la denuncia, no se puede. La otra que se pasea como diva contando "por primera vez" un relato que cambia cada vez que lo cuenta me invitó a su cumpleaños por escrito al año de los hechos... — Lucas Carrasco (@carrascolucas) September 3, 2019

Además, explicó que por culpa de las denuncias en su contra perdió los trabajos que tenía, y aunque no aceptó preguntas, sí dijo que nunca fue una persona violenta. "No soy un violador. La mera aparición de esa palabra es una situación vergonzosa. Puedo tratar mal a alguien o ser irrespetuoso, pero no cometer un delito. Nunca he recibido una denuncia por violencia de género", aclaró.

Los casos

Sofía Otero y una segunda víctima denunciaron a Carrasco por hechos sucedidos en 2013 y 2015. La primera de las jóvenes tenía 21 años al momento del hecho, y como militaba en la organización La Cámpora, comenzó su contacto con el periodista a través de una amiga que lo conocía.

Ambos se citaron en un bar y luego fueron al departamento del acusado donde iniciaron una relación sexual en principio consentida. Hasta que el periodista comenzó a obligarla a realizar actos sexuales contra su voluntad.

"Estuvo todo bien hasta que, en un momento, quedé boca abajo pegada al colchón, y es el momento en que aprovechó para penetrarme analmente sin mi consentimiento", relató en una entrevista con Infobae, en que agregó: "Me empecé a mover como pude, a oponer resistencia, y es ahí cuando me agarra de la nuca, para que siguiera pegada al colchón. Yo le gritaba, le pedía que por favor parara, lloraba".

El segundo hecho por el que se juzgó a Carrasco ocurrió en febrero de 2015. Según contó la chica, mientras mantenían una relación sexual consentida, el periodista la forzó a practicarle sexo oral, aunque ella se negó.

En el comienzo de la investigación hubo también otros dos casos más denunciados, aunque la Justicia los desechó por falta de méritos.