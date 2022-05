El plan del empresario que quiere llevar el corazón de Maradona al Mundial de Qatar: "Ya contactamos a las hijas"

El nombre de Javier Mentasti no tardó en trascender la escena mediática y traspasar fronteras a partir de una inusual propuesta vinculada a Diego Armando Maradona. Resulta que el Director General Creativo de la agencia creativa de publicidad Bombay, que hoy tiene oficinas en México, Argentina y que recientemente inició operaciones en Estados Unidos, propuso que el corazón del máximo ídolo argentino acompañe a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Pero para seguir adentrándonos en el tema, primero hay que explicar qué ocurrió con el corazón de Maradona. El cuerpo de Diego fue sepultado sin corazón, ya que se lo extrajeron aquel 25 de noviembre de 2020, el día de su muerte, en la autopsia que se realizó entre las 18 y las 22 de aquel día. Los especialistas decidieron sacar ese órgano vital, pero no fue el único: también le extrajeron el hígado y los riñones para estudiarlos con mayor detenimiento. Se trata de un procedimiento habitual en causas donde las razones de muerte de una víctima no están del todo claras.

Para la justicia, esos tres órganos son los que mayor información pueden aportar, a raíz de un estudio complementario, para determinar la causas de muerte de Diego. Esos órganos fueron trasladados al Departamento de Anatomía Patológica de la Superintendencia Científica de la Policía de la provincia de Buenos Aires y luego de que varios barras de Gimnasia planearan un ataque a esa sede con el objetivo de robarse el corazón de Maradona y guardarlo como trofeo, ataque que nunca se llevó a cabo, el órgano quedó resguardado, con custodia, en el Departamento de Anatomía Patológica que pertenece a la Policía Bonaerense.

Los estudios complementarios pudieron realizarse con éxito y determinaron que el corazón de Maradona pesó 503 gramos. Casi el doble de lo que pesa en una persona sana. Vale aclarar que el corazón del ex capitán de la selección, como el resto de los órganos que se separaron, ya no conservan la forma original. Además, el protocolo indica que los órganos de Diego quedarán resguardados por los próximos 10 años en formol. Bajo este contexto fue que surgió la idea de Mentasti, quien junto a sus socios lanzó un comunicado en el que explica su deseo de trasladar el corazón de Diego hacia Qatar, ya que será el primer mundial de fútbol sin él con vida y, al parecer, será el último que disputará Lionel Messi.

Aquel comunicado, decía lo siguiente: "Después de varios movimientos y traslados, lo último que se sabe es que el órgano vital de Diego está resguardado, con custodia y en formol, en el Departamento de Anatomía Patológica que pertenece a la Policía Bonaerense. Por ahora...Queremos cumplir lo que sentimos sería su deseo, queremos que el corazón de Maradona viaje junto a la selección a Qatar. Que acompañe al equipo camino a Ezeiza, que viaje con ellos, que esté en la concentración, en una habitación, en el micro, en el vestuario, en la cancha y si Dios y Diego quieren, siete partidos después, al lado de la tan ansiada copa. Es nuestro sueño, y queremos que, a partir de hoy, sea el sueño de todos".

Además, sobre esta locura utópica, sumó: "¿Se imaginan al corazón de Diego en el vestuario de la selección y en las charlas previas a los partidos? Quizás sea un sueño, pero queremos que se haga realidad". Lo cierto es que Mentasti, que ha trabajado con compañías y marcas de la altura de Renault, Quilmes, Energizer, Coca-Cola y Heineken, entre otras, y con la propia Dalma Maradona, dialogó con BigBang y dio detalles de su propuesta.



¿Cómo surge la idea de llevar el corazón de Maradona a Qatar?



- Hay algo que que que me pasa que tiene que ver con estar pensando en ideas para lo que está sucediendo en ese momento. Si lo que está sucediendo es un brief con un cliente porque hay que vender un yogurt, a pensar una idea. Si lo que está sucediendo es que un banco necesita celebrar a pensar y si lo que está sucediendo es que viene el Mundial, es el primero sin Diego físico y probablemente el ultimo de Messi, bueno apareció esta idea.

Cuando se me mete una idea en la cabeza, cuesta sacármela e intento que suceda. Me ha pasado con muchas ideas y ha pasado muchos ámbitos de mi vida con muchas idea. Tuve la idea de venir a vivir acá, a Estados Unidos, porque quería que mis hijos tengan una experiencia acá y así fue como se me metió la cabeza y hoy estoy acá. Acabo de venir del acto de mi hijo que se acaba de recibir, pasando de segundo a tercer grado, y un día dije quiero, está es mi idea y allá voy.

Y lo de Diego fue así como te decía. Por supuesto que uno las ideas las comparte, que escucha, que recibe feedback de esas ideas porque de eso se trata esto. Y de ese ida y vuelta, lo que nos propusimos fue contársela a la gente, por así decirlo, para ver lo que opinaban y que la idea pase a ser un poco de todos y ver de qué forma y cómo tratar de llevar esto adelante. Y si, tuvo un poquito de trascendencia y creo que de las ideas que estuve involucrado fue la que más tuvo.

¿Por qué el corazón y no alguna otra pertenencia de Maradona?

- La respuesta hoy con el diario del lunes, que sea el corazón hizo que suceda lo que sucedió y si hubiera sido otra cosa, quizás no estaríamos hablando. El corazón representa un montón de cosas, el corazón creo que injustamente, yo soy muy fanático de Diego, está dónde está, rodeado de todo, de polémica, el otro día había fotos de la tumba medio abandonada...digo esta situación, la verdad que no está buena y un poco el corazón de alguna manera representa un poco lo que él fue como amante de Argentina y de la Selección Argentina. Ahí lo veíamos de las tribunas colgado y ahí estaría en Qatar si estuviera vivo. Creo que representa un poco lo que él era y por eso surgió lo del corazón.

Por supuesto que hay un montón de problemas y de piedras en el camino para que suceda. Estamos viendo alternativas, se acercó mucha gente a proponer alternativas interesantes y la verdad que estamos evaluándolas. La idea la tengo la cabeza y quiero que alguna manera esto suceda y estamos buscando la forma de que de que así sea, si es que no puede ser físicamente el corazón.

¿Recibiste propuestas para concretar esta suerte de odisea?

- Hay de todo. Se acercaron algunas organizaciones, se acercó la Fundación Favaloro, estuvimos también en charlas con el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante). La realidad es que hay un montón de alternativas, se acercaron un montón de personas, desde gente que hizo cosas que están en la casa de Dios, que es el primer lugar donde él vivió y que hay algunas artesanías y cosas que han hecho ahí, corazones con pedazos de baldosa de la casa, nos hablaron de hasta una bandera. Nada, hay un escultor que quiere hacer algo hierro y que también tiene muestras que tiene que ver con el corazón.

Todo lo que está alrededor del corazón apareció, nos lo propusieron, estamos hablando, escuchando, ordenando un poco algunas ideas. Estamos terminando de armar una propuesta para ir a ver qué pasa con eso, tratando de que tenga la particularidad y ese ADN entre comillas que realmente tiene el corazón real de él que está donde está.

Se habló que con esta iniciativa lo que se quiere lograr es la concientización de la donación de órganos. ¿Esto es así?

- Ni bien surge la idea, desde el día uno que apareció esta locura linda como me decían varias, la verdad es que nos propusimos siempre asociarlo a algo que pueda ayudar. Son ideas pro activas que salen desde la cabeza de la gente de la agencia y que no busca ningún tipo de beneficio comercial, simplemente es compartirla y ver qué pasa. Desde el día uno que se nos ocurrió que podía ser una muy buena excusa para adoptar para cualquier situación que pueda ser bienvenida para ayudar, desde el beneficio de la exposición y si está asociado a alguna de estas de estas entidades que te mencionaba o cualquier otra, adelante. Por eso siempre que hablé de la idea y con quién me entrevisté decía: "Tómenla, propongan, contáctennos y vamos a tratar de ayudar para que esto suceda". Si alguien la quiere tomar para hacer algo y se le ocurre la forma en la que esta idea pueda ayudar de alguna forma, bienvenida será por supuesto.

¿Pudiste contactarte con la familia de Diego, sabiendo que trabajaste con Dalma el año pasado?

- Trabajé con ella el año pasado y sí, los contactamos. Tuvimos un contacto y justamente de ese contacto, estamos en este momento trabajando en ver cómo puede terminar siendo todo esto porque, obviamente, al ser un tema claramente delicado, porque uno puede ser lo más fanático el mundo, pero estás hablando de una persona fallecida, no importa quién era, es un familiar, es un padre, un abuelo, un marido, ex marido y un novio.

Entonces claramente siempre se tocó desde el máximo respeto y sí las hemos contactado justamente desde ahí, estamos en contacto pensando y terminando de entender a ver qué es lo que podría hacer con la sugerencia de cómo, desde dónde, de quién o quiénes, qué tipo de entidades les gustaría involucrar como Argentinos Juniors, Fiorito y bueno, lugares donde él estuvo y etcétera. Estamos ahí, hablando y poniéndole un poquito de cabeza a eso para que todo esto, que empezó con una idea, pueda cumplir con el objetivo que de alguna manera poder estar ahí y al mismo tiempo todo lo que pueda aportar para ayudar en todo sentido, será bienvenido y que funcione de esa manera.

¿Cómo se tomó la familia de Maradona esta propuesta?

- Me parece que estas locuras alrededor de Diego, yo me imagino que deben, de una o de otra forma, recibir millones. Entonces me parece que con el respeto escucharon y punto, me parece que así les debe suceder mucho. De alguna forma es eso, es involucrarlas para entender también qué piensas y cómo.

Así como lo pensamos como una opción de que pueda ser algo benéfico, desde el día uno dijimos que ellas tenían que estar, tienen que ser parte, tienen que estar involucradas y queremos escucharlas para ver qué opinan y cómo nos pueden ayudar para que esto pueda suceder más allá de que acepten o no. Eso es lo primero de todo y si no se quiere por alguna razón, será entendible y punto y aparte. Pero bueno, en eso estamos.

Si bien hubo muchos entusiastas, también recibiste varias críticas a raíz de esta propuesta, ¿cómo lo tomaste?

- Lo tomo como es. Cualquier cosa que hagas, y lo entendí muy bien con esto, con Maradona, siempre va a polarizar, siempre va a tener adeptos y detractores y así fue la opinión. La verdad es que después uno puede indagar un poco lo que sucede en redes como ya sabemos y hay gente que demuestra su odio en su máxima expresión, que traten de solucionar sus temas emocionales, y después hubo gente que demostró su pasión absoluta, he hablado con quiénes me dijeron, me parece un poco fuerte, no lo veo, no me parece, a lo que les expliqué que nunca estuvo en la cabeza de nadie llevar el corazón en formol, en un frasco y expuesto para que todo el mundo lo vea. Eso no iba a poder ser y no iba a pasar

Después estaban mucho de los súper fantásticos que te decían es espectacular y que ojalá suceda, que también tienen que entender que tampoco va a ser así. Entonces, me parece que son extremos y hay que tomarlos como tal. A mí a mí me parece que si la idea trasciende, se hable bien o se hable mal, para la idea es bueno. Peor es que nadie hubiera comentado nada y que hubiera pasado por ahí, pasa con algunas ideas y creo que para una idea que uno quiere que trascienda lo peor es eso. Por eso, bienvenida las dos cosas. La crítica y los elogios muy asociados a Diego, a lo que Diego, al Diego jugador, al Diego personas y todo lo que sabemos que se habla. Yo no separo, para mí la persona es una y siempre la admiré por todo. Todos hacemos cosas que son buenas y todos hacemos cosas que no son tan buenas, así fue y punto. Nada, ningún problema en ese sentido.