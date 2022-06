El Polo Obrero levantó el paro y advirtió: "Si el miércoles no hay respuesta, paramos todo el país”

El caos de tránsito que se vivió el jueves en la Ciudad de Buenos Aires desde la primera hora de la mañana tuvo su origen en la 9 de Julio, cuando una masiva columna de piqueteros, formada por organizaciones sociales, acampó en la avenida para reclamar por más planes sociales y asistencia alimenticia para comedores.

Las protestas fueron encabezadas por el Polo Obrero, con Eduardo Belliboni a la cabeza, y apoyadas por otros movimientos sociales de izquierda que ocuparon la arteria principal de la Capital desde la avenida Santa Fe hasta Independencia. El punto central de los reclamos se ubicó en el frente del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, a la altura de la calle Moreno, y se mantuvo durante más de 10 horas.

Alberto Fernández y Juan Zabaleta, los apuntados

A pesar del pedido de las organizaciones sociales para reunirse con el titular del Ministerio Desarrollo Social, Belliboni y otros dirigentes fueron recibidos por Pablo Pais, el subsecretario de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local. El motivo se debió a que Juan Zabaleta se encontraba en Asunción participando de la 38° Cumbre de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur (RMADS).

En la reunión, Pais les prometió a las organizaciones un encuentro con el ex intendente de Hurlingham que se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de junio. A propósito, el titular del Polo Obrero advirtió: “Vamos a ser recibidos el miércoles a las 6 de la tarde y esperemos que respeten. Si no hay respuesta vamos a un acampe en todo el país, porque no aguantamos un minuto más esta dilación”. La intención es que el Gobierno reabra los cupos del programa Potenciar Trabajo y que refuercen las partidas en alimentos a comedores sociales.

Asimismo, el movimiento piquetero busca que la CGT y a la CTA convoquen a un paro general en vistas del ajuste que sigue provocando el acuerdo con el FMI. “Hay sindicatos que se están autoconvocando”, explicó Belliboni. “Creemos que hay una situación socialmente muy grave en la Argentina, pero faltan actores para intervenir, faltan las centrales sindicales que miran para otro lado. No les escuchamos decir una palabra frente a esta enorme movilización en todo el país”. Y advirtió: “si no hay procesos de lucha por arriba, va a haber un proceso de lucha por abajo”.

Además del Polo Obrero, entre otras organizaciones estuvieron presentes las columnas de Barrios de Pie, el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional, el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social.

El miércoles que viene es el día D.