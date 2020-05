El Polo Obrero y otros movimientos sociales protestaron en el Obelisco con barbijos y distanciados

No fue un corte más el que ocurrió este miércoles en la Av. 9 de julio. A pesar de que se mantiene en vigor el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país como mecanismo de prevención por el coronavirus​, alrededor de 20 organizaciones sociales se manifestaron hoy en el Obelisco para marchar luego hacia el Ministerio de Desarrollo Social.

La manifestación realizó, entre otras cosas, en reclamo por la falta de agua en los barrios vulnerables y por alimentos. Sin ir más lejos, desde hace más de una semana una gran mayoría de vecinos de la Villa 31 del barrio porteño de Retiro se quedaron sin agua en plena emergencia sanitaria y los casos de contagio de COVID-19 se dispararon.

Desde las 11 de mañana, los manifestantes llegaron al cruce de la avenida Corrientes con la 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires, respetando, claro está, el protocolo sanitario: todos ellos llevaban puestos sus respectivos barbijos e intentaron respetar la distancia social de más de un metro entre ellos que recomendó el Ministerio de Salud semanas atrás.

Entre otros, participan dirigentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTA-Capital Federal, Movimiento Popular La Dignidad, la CTD Aníbal Verón, Somos Barrios de Pie y el Polo Obrero: “A 15 días de la confirmación del primer caso de Covid-19 en el barrio, los contagios aumentaron en forma exponencial y ya hay que lamentar muerte en nuestro barrio".

Para la convocatoria, los movimientos sociales remarcaron que "hay sectores enteros del barrio que llevan 11 días sin acceso al agua, insumo esencial para la prevención de los contagios y para la supervivencia frente a la pandemia, pero la respuesta del gobierno porteño es insuficiente".

Eduardo Belliboni, representante del Polo Obrero, sostuvo que el reclamo “es la entrega de alimentos a los comedores populares que en algunos casos llevan 40 días sin recibir un solo kilo de alimento en el contexto de esta pandemia”.

Además, Belliboni señaló en diálogo con TN que “hay un aumento de las necesidades sociales de la población, hay personas que van todos los días a las ollas populares y se quedan sin comer porque no alcanza la comida".

Y en ese contexto, denunció que el Ministerio de Desarrollo Social a partir de la crisis de los sobreprecios "no está comprando alimentos". "Ayer en una reunión virtual que tuvimos con la cartera de Daniel Arroyo nos dijeron que los empresarios están exigiendo precios por arriba del precio mayorista y eso tiene trabada la compra”, contó.

Y agregó: “Me llama la atención que el ministro no lo haya denunciado. Esto lógicamente tiene un riesgo, pero también es una muestra de lo que es la cuarentena barrial, porque estos compañeros están todos los días recorriendo el barrio para ver si hay donaciones o alimentos para los comedores. El sistema que tenemos es con distanciamiento, con barbijos y guantes".

En ese sentido, le reclamó al Estado que "no hay una acción decidida para permitir una cuarentena como corresponde en los barrio populares entregando agua o alimentos donde no hay" y sentenció, reclamando una reunión con el ministro Arroyo: "No hay una sola fecha para un solo comedor para entregar alimentos que no recibieron en los últimos 40 días".