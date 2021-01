El posible regreso de la cuarentena, pedido de renuncia a Píparo y suben las multas: las 7 noticias del día

La advertencia de Alberto Fernández: "En la Justicia debemos meter mano"

En línea con las duras críticas que suele lanzar la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández afirmó ayer: "En la Justicia debemos meter mano, sin ninguna duda, lo que significa cambiar cosas". A la vez, fustigó la no intervención del máximo tribunal en los casos que involucran a su compañera de fórmula y al exvicepresidente Amado Boudou, condenado por la compra ilegal de la empresa Ciccone.

"Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el traslado de esos dos jueces [por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi] tenga gravedad y urgencia institucional, pero no tenga ninguna urgencia ni gravedad la revisión de la condena a un vicepresidente [Amado Boudou] a más de 5 años de prisión. ¿Con qué criterio actúa la Corte? Cristina Kirchner tiene once recursos ante la Corte que nunca recibieron ninguna respuesta. ¿Eso no tiene urgencia ni gravedad institucional?", se preguntó el Presidente. Agregó, además, que el Poder Judicial "es el único de los poderes que en 30 años de democracia no fue revisado en detalle", y advirtió: "Ha llegado la hora de que lo hagamos".

"En la Justicia nosotros tenemos que meter mano, sin ninguna duda; meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes. Hay que cambiar procedimientos y formas", afirmó Fernández en diálogo con la radio AM 750.