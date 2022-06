El Presidente defendió a Guzmán, declara Villa y la confesión en la causa de Guadalupe: las claves del día

Un joven se presentó en la comisaría y confesó que mató a Guadalupe Lucero: realizan rastrillajes para confirmar la declaración

Durante la noche de este jueves, un joven de 25 años que supuestamente sufre de esquizofrenia, confesó ante las autoridades de una comisaría de San Luis que mató el año pasado a la pequeña Guadalupe Lucero, que está desaparecida desde junio del 2021.

Según trascendió, el hombre dijo cómo la secuestró desde la vereda en que estaba jugando, cómo la llevó hasta la localidad de Potrero de los Funes y cómo luego la mató en una zona alejada de la ciudad.

Por eso mismo, los investigadores realizan desde esta mañana un rastrillaje en el lugar, y si bien ayer se intentó buscar, con la oscuridad no fue posible.

La familia de la niña descree de la situación, y se quejaron porque se enteraron de lo ocurrido por los medios de noticias, ya que nadie de la Policía les informó nada.

Además, Yamila Cialone, la mamá de Guada, dijo que apenas supo lo de la declaración, llamó a la fiscalía y ellos tampoco sabían todavía nada, por lo que recién a la madrugada recibieron el oficio para comenzar con los procedimientos.

"El pibe está en su casa, custodiado, estamos todos locos, no se entiende, declara algo espantoso y está en su casa y encima tengo que escuchar lo que supuestamente hizo con mi hija, hasta que yo no vea el cuerpo o haya un ADN que me diga que es Guada, no voy a creer", aseguró.