El presidente del Banco Central explicó los cambios en los controles de las importaciones

En las últimas horas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una batería de medidas vinculados al sistema de controles de las importaciones. El principal motivo es cuidar la reserva de dólares. En ese sentido, explicaron: "Las medidas extienden el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios y tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior".

Por un lado, las pequeñas y medianas empresas quedan, a partir de ahora, exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta un millón. También entró en vigencia la ampliación de las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.

Asimismo, en cuanto a las importaciones de servicios, se equiparán en el tratamiento a la de bienes, permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021 y en caso de superar el importe el saldo a 180 días. "En cuanto a las importaciones de bienes de capital, se estableció una regla que permite pagar 80% en puerto de origen y 20% con la nacionalización", rezó el comunicado.

Sobre estos cambios, Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central, aclaró en diálogo con Jorge Rial, en Argenzuela, por Radio 10: “Hoy en Argentina tenemos un nivel de exportación alto. Por eso se le pedirá a las empresas que busquen un financiamiento para las exportaciones ha realizar este año”.

Antes, el presidente del BCRA explicó sobre la construcción económica de Argentina: “Son momentos muy difíciles. La verdad que el contexto internacional no ha ayudado. Tuvimos dos shocks a la salida de la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, que han sido muy negativos en los precios de contexto internacional, y también de la inflación y esto, indudablemente, nos ha afectado”.

Y agregó sobre los condicionantes internos del país: “Argentina siempre ha tenido problemas para generar empleo y crecer por dos razones: la restricción externa y la energética. Y ahí la Argentina tiene buenas noticias porque las exportaciones están creciendo fuerte. De tener un nivel de 60 mil millones, el año pasado exportamos 78 mil millones y este año está creciendo a un ritmo de 25%, así que posiblemente, estemos en el orden de los 90 mil millones de exportaciones. Ahora, del otro lado, la situación energética, que va a tener solución con Vaca Muerta, por los hidrocarburos y las energías renovables, que tenemos potencial tanto para poder abastecernos como para exportar energía, está demorado por cuestiones de transporte de energía, es decir, el famoso gasoducto que tenemos que construir. En este contexto, las importaciones de energía crecieron mucho por la guerra en Ucrania. Y eso nos trae problemas en la coyuntura”.

En tanto, sobre las peleas políticas, Pesce afirmó: “Trato de resolver los problemas que tengo a mi cargo. En Argentina se sobreactúan los problemas políticos y tenemos que poner el foco en resolver los problemas reales. Argentina tiene problemas en su balanza comercial desde 1953. Y tiene problemas en el abastecimiento de energía desde aquellos años. Y permanente aparecen. Entonces tenemos que poner el foco en solucionar eso y no focalizarnos en los conflictos entre las personas”.

En tanto, sobre el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la CTA, dijo: “La vicepresidenta es una persona a la que uno siempre escucha porque tiene una larga experiencia en gestión. Fui funcionario de como vicepresidente del BCRA durante 8 años y, sin lugar a dudas, su visión es muy valiosa y lo que hace para tratar de solucionar los problemas de los argentinos también es valioso”. Y completó sobre su vínculo con CFK: “No es habitual que hablemos, pero a veces me ha hecho consultas. Me consulta sobre cuestiones al Banco Central y también mi opinión y me da la de ella. Pero no es habitual. Ella es muy respetuosa del rol que tiene cada uno y trata de no interferir en la cuestión de gobierno”.

En tanto, sobre los anuncios vinculado a las exportaciones, Pesce explicó: “Sobre la decisión que tomamos en el Banco Central es la de extender la exigencia de financiamiento de las importaciones de aquellos productos que tienen licencia automática a los que tienen licencia no automática. En términos generales, esto es lo que hemos hecho hoy. El Ministerio de Producción no tomó ninguna decisión de pasar más productos de licencia automática a no automática”.

Y agregó: “El problema que estamos teniendo en nuestra balanza cambiaria es un nivel de importaciones alto, especialmente por los precios de la energía, que han subido marcadamente. En las estadísticas de nuestra balanza de pagos indican una suba del 80% del costo de la importación de energía, en términos absolutos las importaciones se han incrementado en 205% en los primeros 5 meses del año. Estamos con un valor de importación de energía del orden d ellos 2.000 mil millones de dólares, de los 8.000 que vamos a importar en junio, y esto está trayendo dificultades en nuestra balanza cambiaria y en nuestras posibilidades de acumular reservas. Entonces lo que estamos pidiendo no es restringir las cantidades importadas sino que las empresas busquen financiamiento para el incremento de importaciones que necesitan este año”.

“En ese sentido hemos tenido éxito. En los últimos cinco meses, el financiamiento se ha incrementado en 2.200 millones de dólares. Así que creemos que es un camino apropiado para buscarle una solución. Por eso hicimos esta extensión de la exigencia de financiamiento de las licencias automáticas a las no automáticas hasta fin de septiembre. También ampliamos la lista de bienes de producción nacional que deben financiarse a 180 días y la de bienes suntuarios que tienen que financiarse a 365 días”.

En cuanto a la rentabilidad de los bonos atados a la inflación, Pesce dijo: “El Banco Central vienen interviniendo sobre la curva de bonos en pesos. Lo hemos hecho con los bonos a tasa fija, lo vamos a hacer con los de tasa variable. Esta es una función de todos los Bancos Centrales de todo el mundo. Por eso defendemos la curva de tasas de interés y la curva de precios de los bonos públicos. Así garantizamos la liquidez que requiere el mercado y que esté garantizado el precio de estos títulos como lo hicimos hasta ahora a través de la tarea del Banco Central”.



El comunicado del BCRA:

La medida busca fortalecer la acumulación de reservas con repriorización de acceso a divisas a aquello que es necesario para el crecimiento y el desarrollo y restringiendo el acceso a divisas a aquello que no es indispensable.

- El contexto de la guerra ha generado un incremento sustancial en los precios internacionales y la energía ha sido uno de los más afectados. Es una de las prioridades, y más aún en el período más frío del año, para el funcionamiento de la economía.

- Es fundamental, por ende, priorizar el acceso a las divisas que tiene el Banco Central para aquello que es necesario para sostener la producción y la recuperación económica, cuidando al mismo tiempo las reservas y la estabilidad cambiaria.

- Argentina necesita continuar el crecimiento que está transitando con sostenibilidad e inclusión.

CLAVES

▶️ Cuida la producción

▶️ Prioriza a las PyMEs y genera mayor flexibilidad. Beneficia a 20.000 empresas.

▶️ No prohible las importaciones (se puede importar con dólares propios) sino que restringe el acceso a divisas del BCRA para este fin con el objetivo de cuidar las reservas.

▶️ Las empresas pueden acceder a divisas del BCRA para importar hasta un 5% más que el año pasado, es decir 105%.

▶️ Para las importaciones de energía y medicamentos no habrá restricciones.

▶️ La medida es transitoria



¿DE QUÉ SE TRATAN?

Priorizamos las divisas sin afectar la dinámica de la actividad económica, cuidando la recuperación

Las medidas están vigentes hasta el 30 de septiembre

1 - Se amplía el universo de posiciones de importación (tanto Licencias Automáticas como No Automáticas). El acceso al MULC será en 180 días.

✔️ Las empresas deberán buscar financiamiento para poder adquirir insumos del exterior cuando superan hasta un 105% del total importado durante el año anterior (medido en valores). Hasta hoy esta medida alcanzaba al 75% de las empresas, ahora sumamos al 25% restante.

✅ La excepción serán las PyMEs, que tendrán un umbral diferencial: contarán con un límite de incremento del 115% respecto a 2021, para aquellas que importaron hasta USD 1.000.000 ese año. Se calcula que beneficiará a 20.000 firmas.

✅ Estas restricciones no alcanzan a las importaciones de energía y medicamentos.

2 - Bienes de Capital

✔️ Se va a eliminar el anticipo del 30% para la importación de bienes de capital. Quedará un esquema de 80% en el despacho del exportador y 20% en la nacionalización.



3 - Se limita el acceso a divisas para comprar bienes de consumo y suntuarios.

✔️ Se suman posiciones al listado de bienes de consumo (acceso al MULC en 180 días)

✔️ Se incluyen, también, nuevas posiciones en el listado de bienes suntuarios, como helicópteros, drones, jet ski y cuatriciclos, entre otros (acceso al MULC en 365 días).

4 - Servicios: se equiparan las condiciones con los bienes

✔️ El incremento de importaciones respecto al año anterior deberá ser financiado por parte de aquellos que superen los montos del 2021.

✅ Se exceptúan fletes y turismo.

5 - Agro

✔️ Se amplía de 5 a 15 días el plazo de liquidación de prefinanciaciones y anticipos de los exportadores de oleaginosas y cereales



6 - Refinanciación de pasivos

✔️ Se facilita la refinanciación de pasivos, como traer prefinanción del exterior para pagar deuda local en moneda extranjera.