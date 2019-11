El príncipe Andrew, tío de William y Harry, se retira de la vida pública por un escándalo de abuso de menores

El príncipe Andrew de Inglaterra, hijo de la reina Elizabeth y tío de los príncipes William y Harry, anunció oficialmente que se retirará de la vida pública a causa del escándalo desatado cuando se reveló su amistad con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, hallado muerto en su celda en agosto mientras aguardaba un juicio por pedofilia y trata de menores.

"Le he preguntado a Su Majestad si podía retirarme de mis actividades públicas por tiempo indefinido, y ella me ha dado su permiso", señaló en un comunicado en el cual admitió que su vínculo con Epstein "se ha convertido en un gran obstáculo" para el trabajo de la familia real británica y "la valiosa labor de las muchas organizaciones y caridades" con las que colabora.

En el texto, Andrew asegura estar "totalmente arrepentido" de su "pésimamente calculada" relación personal con el empresario fallecido. "Su suicidio ha dejado muchas preguntas sin respuesta, particularmente para sus víctimas, y expreso mi más profunda compasión con cualquiera que se haya visto afectado y que esté buscando la forma de dar vuelta la página", aseguró.

El príncipe también expresó que está "totalmente dispuesto a colaborar con la justicia en cualquier investigación si es necesario".

