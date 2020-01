El productor teatral Guillermo Marín sufrió un terrible accidente en la Ruta 2 y se salvó de milagro

El productor teatral Guillermo Marín salvó su vida de milagro después de haber sufrido un grave accidente automovilístico en la Ruta 2. El empresario se dirigía hacia Mar del Plata, donde dos de sus obras están en cartelera, y gracias al uso de cinturón logró salir ileso, aunque su vehículo quedó totalmente destruido tras prenderse fuego.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes en el en el kilómetro 56 de la Ruta 2, en una curva donde chocó contra el guardarraíl. Por el impacto, su auto volcó, dio varias vueltas, y minutos después se prendió fuego totalmente.

Valeria Archimó, ex mujer del productor, explicó al programa Confrontados que Marín no se quedó dormido, sino que perdió el control de su vehículo cuando quiso pasar a otro. "Me contaron que un chico lo ayudó a salir cuando el auto se estaba prendiendo fuego. No se acuerda mucho, lógico. Está dolorido, tiene golpes y tiene que estar tranquilo", aclaró la bailarina.

Además, la morocha aseguró que Marín está muy bien de salud, y que después de haber sido atendido por los médicos del hospital al que lo trasladaron preventivamente, le dieron de alta y ahora se encuentra en su casa.

"Cuando me llamó la policía, casi me descompongo. Me dijo un sargento que me llamó: 'te hablo por el masculino' y casi me muero", contó angustiada.

Todavía nerviosa por la situación, Archimó quiso llevar tranquilidad, y comentó que su ex tiene golpes por todos lados, pero que ninguno es grave y que por suerte está vivo porque el cinturón de seguridad y el airbag lo salvaron.

Guillermo Marín produce dos obras de teatro en Buenos Aires y otras dos que actualmente están en la cartelera de Mar del Plata, lo que explica por qué viaja constantemente de una ciudad a la otra. El estreno del espectáculo de Pepe Cibrián fue el jueves a la noche y cuando terminó, salió con destino a la costa, donde sufrió el accidente.