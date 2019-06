Ellos también se cuidan: cuáles son los tratamientos estéticos más pedidos por los hombres

Las preocupaciones estéticas de los varones cambiaron. No sólo les preocupa la pelada, dicho cariñosamente, sino que también quieren cuidar el aspecto de su piel, mejorar su abdomen y marcar sus rasgos faciales, entre otras. En esta deconstrucción lenta, se meten por las fisuras nuevos intereses de los hombres que no solamente tienen que ver con la estética, sino con la prioridad de la salud. En los centros dedicados a tratamientos no invasivos para mejorar el aspecto de la piel creció el número de consultas masculinas. ¿Qué piden? ¿Qué desean mejorar de su aspecto? Enterate acá.

La Dra. Fiorella Marta (MN 153762) contó a BigBang qué le piden sus pacientes. "A lo largo de los años venimos registrando en el consultorio un incremento exponencial de hombres con inquietudes en materia de tratamientos estéticos. Es un cambio muy positivo. El cuidado personal no tiene género, edad ni ideología. A todos nos gusta vernos sanos y bien", comentó la especialista en medicina estética.

Tal como menciona Marta, los cuidados no son una búsqueda para verse más jóvenes, sino en reparar lo que en la juventud se dañó al no aplicar cuidados que ya son habituales en las mujeres. Desde muy pequeñas a las mujeres se le habla de tomar poco sol, tomar agua, ponerse cremas hidratantes y evitar el avance del deterioro. Y esa información se amplía con el paso del tiempo. Ahora, no solo es para ellas, sino que ellos también quieren cuidar su cuerpo.

"Los hombres que llegan a la consulta no son metrosexuales sino aquellos que, en general, nunca se han ocupado de su estética y que, al promediar los 40 años, empiezan a tomar conciencia de sus excesos. Sobre todo, se muestran arrepentidos de haberse calcinado en largas sesiones de cama solar con aceites y aceleradores cuando el bronceado extremo estaba de moda, sostuvo.

¿Qué tratamientos realizan ahora los hombres?

En el ranking masculino de las preocupaciones médico estéticas lidera por lejos el tema alopecia (caída de cabello). "Según las causas que la hayan originado, proponemos diversos tratamientos como la Mesoterapia Capilar y el Plasma Rico en Plaquetas. La primera consta de por lo menos 10 sesiones, una vez por semana, mientras que el segundo son 3 sesiones al año. Se puede complementar con lociones y tratamientos domiciliarios. Muchos empiezan para mejorar su caída de cabello y luego suman otras prácticas para otras zonas del cuerpo", cuenta la especialista.

"El segundo lugar del ranking lo ocupa el acné, o las secuelas que este haya dejado a lo largo del tiempo, las cicatrices atróficas deprimidas o las típicas manchas, que por lo general son hiperpigmentaciones post inflamatorias. En este caso se propone según la época del año, sesiones de Peeling o Mesoterapia facial, Plasma rico en plaquetas combinado con Microneedling para combatir esas marcas que son molestas para los pacientes. En tercer lugar preocupan las ojeras, que dan ese aspecto de cansancio y las pronunciadas patas de gallo. Para esto proponemos rellenos con ácido hialurónico y toxina botulínica respectivamente", suma.

En los últimos dos lugares de este #Top5, Marta remarca dos zonas que también comparten como conflictivas los varones y las mujeres. "En cuarto lugar la famosa papada, donde proponemos aparatologia para tensar la piel de esa zona como el ultrasonido focalizado de alta intensidad. Y en el quinto lugar aparece la adiposidad localizada en abdomen y flancos, que se combate con Mesoterapia corporal, o fosfatidilcolina más aparatologia. Siempre estos tratamientos reductores tienen que acompañarse de una dieta equilibrada y de ejercicio", finalizó.