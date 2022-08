El reclamo de los veteranos de Malvinas al negociador del "Robo del siglo": "Tenemos mucha bronca"

El 13 de enero de 2006, el día estaba nublado. Como todos los veranos, los medios transmitían desde las playas marplatenses. Pero al mediodía y durante algunas largas horas, la atención estuvo puesta en cinco hombres que entraron en el banco Río de Acassuso y se hicieron dueños de ese lugar como si se tratara de una película de acción o suspenso.

Así fue como los medios cambiaron sus planes sobre la marcha, se hicieron eco de la noticia e informaron sobre una toma de rehenes. Los canales transmitieron en vivo y después de varias horas de tensión, la Policía entró en el banco. El panorama dentro de la sucursal del Río fue de desconcierto: dentro ya no había ningún ladrón y los rehenes estaban sanos y salvos. “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores”, decía una nota escrita en la bóveda, que estaba vacía.

Cuando las autoridades ingresaron, los rufianes iban camino a un escondite a celebrar y repartirse el botín millonario. Fue un robo único en el mundo, calificado como el "Robo del siglo" porque nunca una banda había combinado una toma de rehenes con un boquete. Los ladrones cayeron tiempo después, fueron juzgados y condenados, pero ahora están todos libres porque la Cámara de Casación bonaerense confirmó que actuaron con armas de juguete.

El hecho tuvo tal relevancia que se hicieron libros, novelas y hasta películas. Una de ellas se estrenó el 10 de agosto en Netflix en formato documental bajo el nombre de “Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo”. “Yo no estoy en contra del capitalismo. Para mí es el sistema que funciona. Lo único es que quería un cachito de su negocio”, confesó Fernando Araujo en el documental dirigido por Matías Gueilburt.

Los protagonistas son los hombres claves para llevar a cabo con éxito el Robo al Banco Río: Fernando Araujo, Luis Mario Vitette Sellanes, Rubén Alberto Beto de la Torre y Sebastián García Bolster. Pero en el documental también aparecen otras voces que en cuestión de horas ya generaron más de una polémica, como la aparición de Miguel Sileo, quien estuvo a cargo de la negociación con la banda que robó la sucursal de Acassuso del Banco Río.

Desde que llegó al lugar tuvo que hablar con Vitette, el “hombre del traje gris” y, sin dudas, un hombre con un carisma grande como la fortuna que se llevaron. Fue un asalto que terminó sin heridos, pero los ladrones pudieron escapar vaciando 147 cajas de seguridad. Sileo fue integrante de las fuerzas especiales de la policía Bonaerense durante más de 30 años, se retiró poco antes de la pandemia y en las últimas horas se ganó el repudio de varios ex combatientes de Malvinas por el muy osado look que exhibió durante el documental.

Para aquellos que todavía no tuvieron el placer, o simplemente el tiempo, de ver en Netflix “Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo”, Sileo aparece usando una gorra con el símbolo de las Malvinas y el año de aquella gesta: 1982. "Lo que sentimos fue mucha bronca y ofensa. El documental lo vimos en una reunión de camaradería que frecuentamos hacer siempre y no entendemos porqué tuvo que usar una gorra con nuestros símbolos sin ninguna autorización".

El que habla es Miguel Ángel Bentancor de la agrupación Un.So.Ma. (Unión soldados por Malvinas), quien se mostró visiblemente molesto por la actitud de Sileo. El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833, con la intención de ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que habían conducido al país.

A las 8:45, aterrizó en el aeródromo de Puerto Argentino el primer avión de la Fuerza Aérea Argentina (C-130 Hercules TC-68) que llegaba a las Islas. Lo que ocurrió en aquel entonces es recordado con orgullo, respeto y bronca contra la dictadura por el pueblo argentino y por los propios ex combatientes. El conflicto bélico duró dos meses y medio, fue corto para algunos. Pero lógico que lo sea, los soldados argentinos no estaban preparados.

La guerra dejó un saldo de 649 bajas argentinas y más de mil suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. También murieron 255 británicos y tres isleños. El 15 de junio de 1982, tras 72 días de guerra, Leopoldo Galtieri, dictador y jefe de la Junta Militar, anunció por cadena nacional la negociación entre el “gobernador” de Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, y el jefe de las tropas británicas (firmada el día anterior, es decir, el 14).

Habló del retiro de las tropas argentinas de Puerto Argentino y de "cese de hostilidades", sin nombrar lo que realmente fue: una rendición incondicional. Por estos motivos y algunos otros más, Bentancor sostiene que la vestimenta que usó el ex negociador para el documental no fue la adecuada. "Acá en Mar del Plata fui el primero en poner la queja por la gran ofensa a mis pares camaradas. No tuvo ningún permiso ni autorización de usar nuestro símbolo de la Islas Malvinas y el año de la gesta. Es una falta de respeto hacia nosotros y hacia nuestros muertos en combate. No sé cómo va seguir esto, pero tenemos abogados, funcionarios y demás personas en nuestras filas", le explicó a BigBang.

Con la gorra de la polémica sobre su cabeza, Sileo dejó su perspectiva sobre aquel robo: “Una de las cosas fundamentales que tienen los ladrones, y por eso caen presos, es el ego”. Cada testimonio fue recogido a lo largo de largas entrevistas que tuvo el director con los protagonistas y luego en la construcción de los escenarios, la filmación de las escenas y las declaraciones a cámara. Todo sucede alrededor de la reconstrucción del robo mostrado con una maqueta del banco donde luego los involucrados son agregados en post-producción. Pero el hecho de que las Malvinas hayan aparecido en un documental sobre un robo y en una de las plataformas más exitosas del mundo generó mucho malestar entre los veteranos.

En este contexto, Bentancor fue claro y señaló: "Este es un motivo muy importante para nosotros y vemos nuestro símbolo mancillado en una circunstancia fuera de lo normal. Fuimos manipulados y ´desmalvinizados´ durante 40 años, fuimos a defender y dar la vida por la patria, se nos están yendo camaradas hasta dos por semana, por enfermedad, estrés postraumático a causa de la guerra y suicidios. ¿Qué más tenemos que soportar?", se preguntó y suplicó: "Por favor amigo que se termine la falta de respeto hacía nosotros los combatientes". "Yo pienso que no tuvo ningún permiso para usar nuestro símbolo en estas circunstancias. En otras ocasiones, no tenemos ningún problema con el sentido patriótico, pero en este caso nosotros fuimos a defender la patria con todo orgullo y honor. Acá en Mar del Plata, el C.E.D.M (Centro de ex Combatientes De Malvinas) no está de acuerdo con que haya usado nuestro símbolos y el año en que ocurrió la gesta", cerró.

Lo cierto es que consultado sobre este tema, el histórico negociador de los grupos especiales le hizo llegar a este portal un documento firmado por el presidente, Ramón López, y el secretario Juan Carlos Sosa, de la Federación Nacional de Veteranos de guerra de la República Argentina miembro fundador de la Confederación Latinoaméricana de Veteranos de guerra en donde le agradecen a Sileo la visibilización de Malvinas en el documental. Además, resaltó que Bentancor no aparece en la Nómina de nombres de Veteranos de Guerra de Malvinas que tiene a disposición el Ministerio de Defensa de la Nación, cuyo padrón fue actualizado en enero de este año.

El escrito dice lo siguiente: "Esta Federación Nacional desea expresar su reconocimiento y agradecimiento al Sr. Miguel Sileo (ex Grupo Halcón), por haber malvinizado ante las cámaras de Netflix (EL ROBO) ya que en la misma se lo puede ver luciendo una gorra de Malvinas que se le fuera entregada por su patriotismo y amor a la causa Malvinas". Al respecto, el ex fuerzas especiales de la bonaerense le explicó a este sitio que se trató solo de un "tributo". "No hay que darle mucho asidero porque es solo una gorra donde está la imagen de las islas Malvinas y el año de la gesta. Fue para visibilizar a las Malvinas en todo mundo", destacó.

A su vez, remarcó que esa gorra fue un regalo de la propia Federación Nacional de Veteranos de guerra de la República Argentina. "Por supuesto que es un tributo. El que dice lo contrario es un anti-argentino. Yo tengo buzos y remeras de Malvinas, y esa gorra la usé ya en varias entrevistas. El problema es que soy ex policía y pasa por ahí. Hay gente a la que no le gusta que un vigilante sea aplaudido. Pero la realidad es que la gorra me la regalaron ellos y salgo en el documental para hacer un contrapeso a los chorros. Participé del documental porque sabía que iba a pasar esto. Pueden mentir hasta cierto punto, pero voy a sacar un libro donde cuento la otra cara de esta historia. Por ejemplo, de que entraron con armas en serio", cerró.