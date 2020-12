El reclamo de Tani, el hijo del presidente, al periodismo "amarillista": "No estoy transicionando"

Después de revelar que evalúa cambiar el nombre que figura en su DNI, el hijo del presidente Alberto Fernández, Tani (conocido en el ambiente del cosplay como Dyzhy), cargó contra los medios de comunicación y el periodismo al que catalogó de “amarillista”. Además culpó a los medios por tergiversar sus dichos.

“¿Vieron que yo en la entrevista de Filo dije que como que había planteado cambiarme el nombre en algún punto? Y como que lo pienso a veces y todo. Hicieron toda una bola con eso y sacaron un millón de pelotudos dando a entender como que estoy transicionando o que, no sé, como que estoy cambiando mi identidad”, comenzó sus historias de Instagram, aclarando que no tiene en mente cambiar de sexo.

“La verdad es que es una pelotu... decir esas cosas, porque primero, la identidad yo ya la tengo construida, gracias. Y lo que dije con eso, el tema ese del cambio de nombre, es que en algún punto llegué a considerar cambiar mi nombre porque no respetan que pida que no me llamen por el nombre que tiene mi DNI”, indicó indignado el youtuber.

“A mí no me preocupa tanto el tema de lo que digan, porque me importa un carajo, pero hago esto porque me da la sensación... porque nosotros, mediante el periodismo, nos informamos. Así que si esta es la info que dan sobre algo tan boludo y que no le importa a nadie como lo mío, imaginate sobre otras cosas. ¿Está todo planeado? Sí. ¿Lo sabemos todos? Sí. ¿Alguien hace algo? No”, concluyó Tani, sin pelos en la lengua en sus stories.

A fines de la semana pasada, en una entrevista en el sitio Filo News, Fernández manifestó sus intenciones de cambiar el nombre que figura en su DNI. "Mi nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él. Me he planteado cambiarlo por Tani que es como me llaman todas las personas que me quieren", aseguró en la charla.

Con respecto al último año, quizás uno de los desafíos más grandes para Tani fue la exposición en los medio de comunicación y cómo lo trata la prensa cada vez que realiza notas sobre él. "Es una batalla que siento que ya la perdí. Cuando hacen una nota sobre mi, de qué me sirve estar quejándome y estando mal por cómo se me identifica y se me objetiviza", indicó. Y agregó al respecto: "También siento que lo hacen para buscar una reacción. Pero por otro lado, si no salgo a aclarar eso, ¿quién lo va a hacer?”.

La pandemia del coronavirus también perjudicó al hijo de Alberto Fernández, pero eso no evitó que continuara con sus planes. Clases de guitarra por Whatsapp, clases de canto y música fueron algunas de las actividades que realizó durante la cuarentena. Hasta compuso un tema que aún no tiene nombre, pero que le gustaría grabar en algún momento. Uno de los aspectos que más llamó la atención de Dyhzy fue su activa participación en el cosplay. Sin embargo, explica que siente que tocó un techo en esa actividad y no sabe si continuará en ella. "Siento que no tengo otra forma de explotarlo y por eso lo dejé. No el drag, sino el cosplay que ya lo abandoné", comentó en la entrevista.

Para él, aunque hay quienes “empatizan” con las realidades de otros, las personas están “solas en la vida”. “Nadie, por más que se lo explique, lo va a terminar de entender. Ni siquiera una persona que lucha por su identidad, porque lo hace de otra forma. Obvio que me afecta, pero trato de minimizarlo, porque en el fondo quedan mal ellos”, dijo en relación a quienes no respetan su nombre.

También aclaró que “Dyhzy” es un apodo: “No es un personaje, otra persona, una dualidad ni alguien adentro mío”. “No es nada que no sea yo, porque no tengo tiempo para ser dos personas”, bromeó. En ese sentido, contó que pensó en ponerse en su DNI “Tani”, que es como le dicen las personas que lo “quieren y respetan que el nombre dado al nacer” no lo hace sentir “cómodo”.

Manifestó que la decisión no está relacionada “con el género, la sexualidad ni nada vinculado a la comunidad LGBTIQ+”, de la que forma parte. “Tiene que ver con algo mío”, afirmó. Por último, reflexionó: “Creo que la identidad es algo que se construye desde siempre, desde que nacés. No es algo que te dan, la construís vos, en base a las cosas que vivís, las que te gustan y las que no, las que te hacen bien y mal”.