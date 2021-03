El reemplazo de Losardo, protestas en Formosa y el #8M: las 7 noticias del día

Prendió el ventilador: las impactantes revelaciones de Meghan

La esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, acusó ayer a la familia real británica de preocuparse por lo oscura que sería la piel de su hijo, aseguró que la cobertura negativa en la prensa la había llevado a un punto en el que "ya no quería vivir" y reveló que se casaron en secreto tres días antes de la ceremonia oficial, durante una entrevista que concedió a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Markle, una actriz afroamericana, dijo que el príncipe Harry reveló las preocupaciones de su familia sobre el tono de piel de su hijo Archie, así como la seguridad a la que tendría derecho, antes de su nacimiento el 6 de mayo de 2019, informó la agencia de noticias AFP.

"En esos meses en que estaba embarazada tuvimos una serie de conversaciones sobre que 'no se le daría seguridad, no se le daría un título' y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera", dijo Meghan durante la entrevista que duró dos horas.

En otro tramo negó haber hecho llorar a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, antes de su matrimonio con Harry, divulgada este domingo por CBS. "Todos en la institución sabían que no era cierto", sostuvo sobre el incidente y añadió que "ocurrió lo contrario".

Meghan dijo que el incidente fue "un punto de inflexión" en sus relaciones con la familia real. Reveló que una avalancha de cobertura negativa en la prensa británica la había llevado a un punto en el que "ya no quería vivir".

Meghan no sólo acudió a los principales miembros de la Familia Real en busca de ayuda, sino que además se reunió con las mejores amigas de la difunta princesa Diana, quien también había intentado suicidarse durante su matrimonio con Carlos. "Sabía que si no lo decía, lo haría. Y yo, simplemente, ya no quería vivir más. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador", señaló.

Meghan, que se casó con el príncipe Harry en 2018, dijo que le dijo a la familia real que estaba luchando y que necesitaba ayuda profesional, pero le dijeron que "no podía, que no sería bueno para la institución”. Harry y Meghan revelaron que el segundo hijo que esperan "es una niña".

Meghan reveló que "tres días antes de nuestra boda nos casamos" y señaló que intercambiaron votos en privado ante el arzobispo de Canterbury Justin Welsby antes del espectáculo televisado el 19 de mayo de 2018 en el Castillo de Windsor.

"Nadie lo sabe. Pero llamamos al arzobispo y le dijimos: 'Mire, esto, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros'", acotó en su entrevista con CBS.