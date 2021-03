El reemplazo de Losardo y vuelve el estacionamiento pago a la Ciudad: las 7 noticias del día

Un chico de 14 años le robó el auto al padre y mató a una persona en un accidente

Un accidente trágico ocurrió en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. Un chico de 14 años les sacó el auto a los padres y chocó a un hombre de 47 años y a su pequeño hijo de cinco. El adulto, llamado Lisandro Ramón Tévez, falleció en el acto y el menor se encuentra internado fuera de peligro, aunque presenta golpes y raspones. Por su parte, el conductor del vehículo se encuentra con custodia policial.

El hecho ocurrió el sábado Tomás Valle y Jorge Newbery, González Catán, Tévez caminaba por la vereda junto a su hijo cuando fueron embestidos por un Fiat 147 blanco. Debido al impacto, el hombre murió en el lugar y su hijo recibió varias heridas. Tras el accidente, se supo que el conductor del automóvil era, también, un menor de 14 que le había sacado el auto al padre sin permiso. La hermana del hombre dialogó con TN y pidió justicia.

Por el impacto, el auto destrozó un poste de luz y quedó de forma vertical contra el paredón de una fábrica. “El nene dijo que el auto los chocó y el papá voló, se levantó con sangre y pidió ayuda”, señaló la hermana del hombre fallecido. También indicó que su hermano se encuentra internado y que cada vez que se despierta pregunta por su papá.

“Nosotros no sabemos qué decirle”, expresó. La mujer aseguró que no se acercó ningún familiar del adolescente que provocó el accidente y que esperan justicia. “En ningún momento se acercaron los padres. No sabemos el nombre, nada. Solo tenemos fotos”, completó. Respecto al menor, indicaron que la policía lo custodió y llevó al hospital, ya que los vecinos que socorrieron al hombre no querían que se retirara.

“El nene está bien, le quedaron golpes. Está raspado y dolorido”, señaló su tía y añadió que “se acuerda de todo”. Luego, entre lágrimas, contó que su “mamá le dijo que el papá está en una estrella brillante en el cielo y que siempre lo va a ver y siempre lo va a acompañar en los partidos. Pero él dice que no quiere que el papá esté en una estrella brillante”. Por último, concluyó: “Queremos justicia”.