El regreso del fútbol: Alberto habló con Gallardo y adelantó que los test rápidos permitirán volver a entrenar

El presidente Alberto Fernández reveló que conversó con el DT de River Plate, Marcelo Gallardo, sobre cómo afecta la cuarentena a los futbolistas profesionales, luego de que ayer el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación anunciara que se establecerá un protocolo para que los deportistas olímpicos puedan volver a entrenar.

En declaraciones a El Trece, el presidente contó que en las últimas horas había conversado con el DT del equipo Millonario para saber cuál era el impacto de la cuarentena en los futbolistas. “Yo lo consulté a Gallardo para que me explique cómo es la situación del jugador, cómo se podría volver”, sostuvo. Fernández detalló que conversó con Gallardo, además, porque River fue el primer equipo que decidió dejar de jugar ante la amenaza del coronavirus, en marzo pasado, antes de que fuera declarada la cuarentena obligatoria.

“River fue el primero que tuvo una manifestación para no jugar y tuvo toda la razón del mundo. Creo que los tests rápidos pueden ayudar a volver rápido a los entrenamientos con todos los protocolos que hoy existen en Europa”, agregó el presidente, que señaló que entiende la preocupación de los atletas olímpicos: “Cuando los deportes son individuales y no exige equipos parece ser más fácil (la vuelta) los deportes en equipo presuponen fricción, cantidad de gente”.

Luego el presidente sostuvo que “todos extrañamos el fútbol”. “Todos somos hinchas de algún equipo y extrañamos, pero tenemos que ser cuidadosos”, sostuvo el mandatario, reconocido hincha fanático de Argentinos Juniors. “Gallardo me contaba que un equipo necesita dos meses de entrenamiento para volver a jugar al fútbol”, agregó. El dato no es casual: en Alemania, donde la liga volvió a jugarse semanas atrás, en la primera fecha hubo al menos ocho jugadores lesionados.

EL DRAMA DE LOS ATLETAS OLÍMPICOS

La situación representa un verdadero problema para los atletas olímpicos, que requieren entrenar para poder llegar en forma a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que se iban a disputar este año, pero por la pandemia lógicamente fueron pospuestos. Hubo varios reclamos por el parate que implicó el COVID-19 y ayer el ministro de Deportes, Matías Lammens, dijo que en los próximos días se establecerá un protocolo para que los 143 atletas olímpicos ya clasificados, entre los que se encuentran quienes practican deportes en grupo y aquellos que lo hacen de forma individual, así como otros treinta que todavía deben asegurarse una plaza.

En este sentido, una de las que alzó la voz fue la nadadora Delfina Pignatiello, una de las mayores promesas de la natación argentina. La joven reveló ayer que existía la posibilidad de dejar de nadar y puso en duda su participación en las Olimpíadas por la falta de entrenamiento. “Llevo once semanas sin entrar a una pileta”, sostuvo. “Día por medio sueño con volver a entrenar, quiero estar en los Juegos Olímpicos, pero para eso tengo que volver a entrenarme. Durante el año me tomo una semana de vacaciones, de no entrar al agua y ahora llevo once semanas”, se lamentó.

“La natación es un deporte que no se puede reemplazar con ejercicios fuera del agua. Todas mis rivales están entrenando y estoy en total desventaja, yo tengo ganas de ir a los juegos para representar a mi país y ponerme mi bandera, pero me gustaría hacerlo bien y no ir mal preparada, mi cuerpo tiene que estar preparado, no es que en un mes antes me puedo empezar a preparar, me frustra muchísimo”, remarcó.