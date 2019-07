Ernesto Floridia, de 63 años, se convirtió en noticia por ser atropellado mientras repartía comida para la app Glovo. Pero el motivo no fue el accidente en sí, sino la respuesta que tuvo por parte de la empresa. No obstante ello al ser entrevistado hoy no sólo que defendió a Glovo sino que además afirmó que el motivo de la desconfianza de la empresa son los repartidores que se roban la mercadería fingiendo accidentes.

El sábado por la noche Floridia se encontraba haciendo un reparto cuando protagonizó un accidente: fue atropellado por un auto en Charlone al 500, en el barrio porteño de Colegiales. La noticia se conoció luego de que la periodista Yanina Otero lo difundiera en sus redes sociales. Visiblemente golpeado por el accidente Floridia, de acuerdo al relato de la periodista, estaba más preocupado por comunicarse con la empresa que por su salud.

Hace un rato socorrí a un repartidor de pizza que lo atropelló un auto. Mientras yo llamaba al Same, el hombre - tirado en el piso y sangrando- avisaba a la app que había tenido un accidente.

Lo único que le importaba a ellos era el estado de la pizza.

Perverso es poco. pic.twitter.com/ccbZj3ZyLS — Yanina Otero (@yayaninaa) July 27, 2019

Eso quedó en evidencia cuando se conoció el chat entre la empresa y él. Sin embargo para Floridia, Glovo no actuó mal al pedirle tantos detalles del accidente debido a que muchos repartidores suelen fingir accidentes para quedarse con la mercadería.

“La respuesta fue sácame una foto del pedido porque Glovo no nos cree que podamos haber tenido un accidente. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque muchos de nosotros, de los glovers, somos capaces de fingir un accidente para quedarse con la mercadería”, manifestó Floridia en declaraciones a TN.

“Yo tuve una conversación, al poco rato me llamaron de soporte para ver cómo estaba y después me llamó Raúl, el gerente de operaciones en Arg y Ur, fue muy amable, me pidió disculpas y charlamos sobre cuestiones que podemos aportar los repartidores”, agregó.

Por su parte, el hijo de Ernesto aclaró que su padre "está cómodo en su trabajo, lo disfruta y no lo tratan mal" y que más bien se trató de "un episodio particular".

Comunicado de la empresa

Sin embargo, en un comunicado, la empresa reconoció que había actuado mal. "Glovo lamenta el accidente de un repartidor en Argentina y está colaborando con las autoridades locales para determinar las causas del evento", dice el nuevo texto difundido este mediodía.



"La compañía reconoce su error en el manejo de este caso específico, ya que los protocolos de acción internos no se cumplieron correctamente", prosigue.



El texto aclara, además, que "la prioridad de la compañía es la seguridad de sus repartidores", y que en el caso de un incidente en la vía pública "el primer paso del protocolo es confirmar el estado de la persona y comunicarse con el servicio de salud en el menor tiempo posible".



"Glovo inició una investigación interna para aclarar las razones por las cuales las acciones establecidas no fueron aplicadas correctamente al momento de recibir la comunicación del accidente" de este trabajador en particular.