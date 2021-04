El "robo de ganado del siglo": declaran en rebeldía y piden la detención de uno de los investigados

En las últimas horas, la jueza María Pía Daniel Sen ordenó la rebeldía de José Andrés Demicheli y la inserción de una orden de captura internacional en su contra, en el marco de la causa que investiga el millonario robo de ganado denunciado por las Haciendas San Eugenio SA, El Tránsito SA y El 38 SA. La Justicia de Santiago del Estero investiga el presunto robo de 3.500 cabezas de ganado que habrían sido trasladados desde Chaco, Formosa y Corrientes hacia dos campos ubicados en las localidades de Weisburg y Campo Gallo.

De acuerdo a la investigación, Demicheli, quien es el titular de la fima ADBlick, habría recibido 140 de las cabezas de ganado del lote robado a San Eugenio y se busca determinar si se encuentran en sus campos, todos ubicados en la provincia de Santa Fe. Semanas atrás, cuando la causa tomó notorierdad pública, desde ADBlick clarararon: "Ni la firma, ni su presidente tienen ninguna participación en la causa de estafa y robo de hacienda en cuestión".

En la resolución, la jueza explicó: "Teniendo en cuenta la etapa incipiente de la investigación y que los hechos denunciados representan una gravedad de tamaña magnitud, no sólo por el daño resarcible, sino porque a la actualidad no fueron recuperados los animales de propiedad de los denunciantes. Siendo que además los riesgos procesales latentes y palmarios en razón del peligro de fuga, ya que el acusado no tiene arraigo en la provincia, tiene los medios económicos para fugarse y sobre todo por el entorpecimiento de la investigación signados no sólo pro la gravedad del hecho que se investiga, por la complejidad de la causa, sino por las evidencias que restan incorporar, por los testigos que resten deponer en el futuro, siendo la detención la única medida cautelar que asegura los fines del proceso y el éxito de la investigación".

La causa caratulada como "Abigeato agravado en perjuicio de la firma Don Eugenio SA" sumó un capítulo tras la denuncia de Alperovich quien, como titular del campo La Galesa ubicado en el departamento de Jiménez, radicó la contra denuncia "como defensa" luego de que se encontraran en sus tierras otros 200 animales presuntamente robados por Luis Magliano.

Demicheli comenzó a ser investigado luego de que en un allanamiento se encontraran 140 cabezas de ganado del lote robado en San Eugenio que se encontrarían en la provincia de Santa Fe. El titular del frigorífico fue quien dio aviso a la Fiscalía y sumó las fotos de los animales que fueron entregados por Demicheli, luego de las notificaciones judiciales.

Ante esta situación, el juzgado libró un exhortó para que se realice el allanamiento correspondiente y la constatación de la documentación de la firma ADBLICK, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Por orden de la Justicia, la policía de Santiago del Estero allanaría tres establecimientos agropecuarios más, uno sería de Alperovich y los otros dos de Miretti, para seguir buscando vacas robadas. En tanto, el apoderado legal de la firma denunciante de Propiedad de Eduardo Machiavello reconoció el trabajo de la Justicia santiagueña, de la Fiscal interviniente y a la Policía para el esclarecimiento de este hecho.