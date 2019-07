El sarcófago de oro del rey Tutankamón está siendo restaurado por primera vez

El sarcófago de Tutankamón será pronto expuesto en el Gran Museo Egipcio, el cual será inaugurado el año próximo. Y, para darle al público su mejor cara, ha comenzado con el primer proceso de restauración desde que fue descubierto dentro de su tumba por el arqueólogo inglés Howard Carter en 1922.

Una de las piezas arqueológicas más icónicas de la historia, el ataúd formará parte de una colección dedicada al joven faraón, que murió a los 18 años. De acuerdo al director general de restauración preliminar del Gran Museo Egipcio, Eisa Zidan, las tareas de limpieza, restauración y mantenimiento del artefacto durarán alrededor de ocho meses, ya que "ha sufrido varios desperfectos como grietas en las láminas doradas de yeso y debilidad general en las capas doradas".

Yes it’s true, outer coffin of #Tutankhamun now at #GEM, so exciting! pic.twitter.com/QYjVm5GjZS