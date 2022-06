El “siga siga” de los abusos: la larga lista de futbolistas denunciados que siguen en la cancha

A pesar de los tiempos que corren, donde la voz de la mujer se volvió más fuerte y menos ignorada, todavía existen sectores de la sociedad donde nadie acusa recibo del cambio de era. Y aunque las noticias sobre violencia de género están al alcance del control remoto y ya son parte de la agenda periodística, el mundo del fútbol mantiene una peligrosa postura silenciosa.

“Siga, siga”, al mejor estilo Francisco Lamolina. Ante cada denuncia presentada en la justicia por las parejas de los deportistas, los clubes del fútbol argentino actúan todos de la misma forma: hacen oídos sordos. A continuación, repasamos los diferentes jugadores que a pesar de ser denunciados por abuso o acoso sexual, siguieron su vida como si nada pasara. Para estas situaciones nunca hay VAR.

Sebastián Villa

Es el caso más cuestionado. A pesar de que el jugador fue denunciado por dos mujeres distintas, con pruebas fehacientes del abuso sexual y la violencia de género ejercida por el futbolista, ni la justicia ni su club tomaron cartas serias en el asunto.

Sebastián Villa fue imputado por "lesiones y amenazas" sobre Daniela Cortés, y por este motivo se le dictó una restricción perimetral para no acercarse a ella a 500 metros. En tanto, por la segunda denuncia, y aunque la fiscala Vanesa González pidió la detención del futbolista por la presunta violación, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Mafucci Moore, le concedió al deportista la libertad.

Como se sabe, sigue siendo parte del plantel de Boca y participa de todos los partidos.

Lucas Viatri

Es el último en ingresar a la lista: Lucas Viatri (35). El ex Boca se desempeña en Peñarol de Uruguay y fue denunciado por dos mozas por manoseo, agresión y amenazas, en un salón de fiestas de Carrasco que alquiló el Club para presentar los nuevos jugadores de la institución. Aunque es la denuncia más reciente, todos sabemos cómo es el proceder de la justicia en estos casos.

Viatri ya había sido denunciado en el 2008, cuando todavía jugaba para los xeneizes, por robo agravado por el uso de un arma en una peluquería de Castelar. Si bien estuvo 28 días detenido, el juez finalmente le otorgó la excarcelación.

Rafael Santos Borré

El actual jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania, y uno de los máximos goleadores de la era Gallardo en River, Rafael Santos Borré, fue denunciado por violencia de género en marzo de 2018 por la piloto Romina Elizabet Ré. El hecho fue presentado en la fiscalía N°1 y terminó como una causa archivada. Según consta en actas, la denunciante no se presentó a las audiencias ya que las partes habrían llegado a un acuerdo extrajudicial. El jugador, por supuesto, no recibió sanción alguna por parte de River.

Fue vendido a la Bundesliga y se desempeña en el equipo más fuerte de Fráncfort del Meno. Siga, siga.

Lucho González

​Otro de los ex River que tuvo su paso por la Selección Argentina: Lucho González. El futbolista nacido en Huracán fue denunciado en el 2017 por su esposa: Andreia da Silva Marques. El volante formaba parte del plantel del Athletico Paranaense y fue acusado por su propia esposa de intentar matarla.

Ella misma contó el episodio: "Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos y él intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y los objetos de valor. Sacó el dinero de las cuentas y bloqueó todas mis tarjetas. Él intentó asfixiarme y cortar mis muñecas, me colgó en una baranda y llamó a mis hijos para que me vean caer del balcón".

¿El castigo? Apenas se le aplicó una restricción perimetral y se le suspendieron las visitas a sus hijos por 90 días. Siga, siga…

Lautaro Acosta

El todavía delantero de Lanús fue denunciado en el 2019 por quien era su pareja y madre de su hijo Benicio: Ludmila Isabella. Lo hizo a través de un comunicado donde contó paso a paso los maltratos que sufrió durante su relación con el ex Boca Lautaro Acosta:

“Hoy después de tanto tiempo sin poder soltar una relación tóxica, de destrato y de violencia psicológica, de sentirme como un trapo y tanta denigración necesito liberarme de tanto mal”, comenzaba su carta”.

Y agregaba: “Fue una persona muy violenta conmigo, desde todas las miradas, está acostumbrado a que nadie le diga que no. Son machistas al extremo, la mujer tiene que estar en la casa, no puede salir. Él, en cambio, sí. Volvía 8:30 de la mañana como temprano, me apagaba el celular de 6.30 en adelante y supuestamente se quedaba sin batería”.

¿Cuál fue el castigo para el futbolista? Todavía nos lo preguntamos. El Laucha, como le dicen, sigue siendo parte del plantel profesional granate.

Agustín Rossi

Otro de los futbolistas acusados es el arquero de Boca: Agustín Rossi. Aunque fue denunciado en el 2016 por su novia Bárbara Segovia, cuando todavía atajaba en Defensa y Justicia, los dirigentes del club de la rivera no dudaron en contratarlo.

Según el propio relato de Barby, el guardameta llegó a amenazarla con una máquina de afeitar. Así lo describió: "Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gillette. Tengo vergüenza de mis hermanas, que lloraron cuando él mismo en la cara les contó cada vez que me había levantado la mano".

Con respecto a la denuncia, contó la respuesta que le dieron en la comisaría: “Tengo miedo de la Justicia que tiene este país, porque al haber hecho la denuncia en la comisaría de City Bell (La Plata), me respondieron: 'Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá' ", explicó.

Por supuesto, no existieron represalias. Hoy es el arquero titular de Boca y nadie recuerda el mal trago que debió vivir Bárbara Segovia.

Jonatan Cristaldo

Surgió de Vélez, aunque la denuncia contra Jonatan Cristaldo se hizo pública en el 2019, cuando defendía la camiseta de Racing. La hizo Morella de Las Heras, en aquel momento novia y madre de los hijos del delantero. La demanda fue presentada en la sede policial del Departamento Rincón de Mílberg, en Tigre, y aseguraba que el futbolista le propinó golpes en el rostro y lesiones graves.

Actualmente el jugador se desempeña en Independiente Petrolero de Bolivia. La justicia, bien gracias.