El susto de Lourdes Sánchez tras caer por unas escaleras: "Pensé que me había quebrado las muñecas"

Lourdes Sánchez sufrió en las últimas horas una desgracia con suerte: resbaló y cayó por las escaleras de su casa, en un accidente donde por fortuna sólo sufrió heridas leves.

Según relató la bailarina en el programa Los Ángeles de la Mañana, el incidente tuvo como raíz una pelea con su marido, el "Chato" Prada, por el tamaño de las valijas que estaban armando para un viaje a Mar del Plata.

"Dije: ’no, yo voy a llevar una más grande´, estaba bajando las escaleras para buscar la valija y ahí me comí toda la escalera. Estaba con medias y es muy resbalosa", explicó.

"En un momento me asusté porque no paraba de caer y después me miré las muñecas porque pensé que me las había quebrado porque me dolían mucho, pero estoy sanita", agregó Lourdes.

Al mismo tiempo, contó que a pesar de que tiene moretones por todo su cuerpo, la realidad es que la sacó "barata". "Tengo un moretón tremendo en la cadera", comentó.

El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del hogar que comparten Lourdes y su marido, y el video fue puesto al aire en el programa.

Tiempo atrás, la bailarina había sido sometida a una intervención quirúrgica en su columna por un problema previo, por lo que la caída preocupó a varios de sus amigos.

"Recibí un montón de mensajes porque en el video parece que me di la columna con uno de los escalones, pero fue la cadera. Me asusté, me quedé ahí un ratito quieta, pero después pude mover las manos y el tobillo, que lo tengo un poquito hinchado. ¡Soy irrompible!", bromeó.

El viaje a Mar del Plata es el segundo que Lourdes realiza en el año, ya que en enero vacacionó en México junto a su marido y su hijo Valentín. Según mostró en sus redes sociales, viajó durante la noche a la ciudad costera, y estaba mañana ya estaba alojada en el hotel en el que para con su familia.

Aunque estaba nublado y había un poco de viento, la bailarina mostró que fue a la playa y también al puerto, acompañada de su pareja y su pequeño hijo.