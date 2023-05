El tecnicismo judicial del fallo y la palabra de Thelma Fardin: "Voy a apelar"

"La derrotada hoy es la propia Justicia". Después de que la Justicia de Brasil absolviera en primera instancia a Juan Darthés en la causa por abuso sexual, Thelma Fardin brindó una conferencia en la sede de Amnistía Internacional Argentina escoltada por sus abogados, quienes se encargaron de desmenuzar el polémico fallo de 58 páginas -basado en una jurisprudencia anterior y revictimizante- y anticiparon que avanzarán con su apelación.

“La derrotada hoy es la propia Justicia, que sigue sin estar a la altura de este tipo de delitos y le envía un mensaje de que no se respetan sus tiempos a la hora de denunciar y que se descree de sus palabras”, sostuvo al inicio de la conferencia la directora adjunta de Amnistía Internacional, Paola García Rey.

Luego tomó la palabra Carla Junqueira, una de las abogadas de la actriz, quien explicó el contexto del fallo de la Justicia de Brasil: “Acá no hay palabra inocencia. Esta decisión fue muy clara al interpretar los hechos y las pruebas para afirmar que sí hubo actos de violencia sexual. Y si hubiera pasado después de 2010, la ley aplicable sería otra”.

La palabra de Thelma Fardín: "Si el abuso hubiera sido en 2010 había condena"

Después de la explicación jurídica del fallo, Fardin tomó la palabra y apuntó contra la falta de perspectiva de género en la Justicia: "Solamente el uno por ciento de los casos de abusos sexual obtienen condena. Por favor, no nos callemos más. Sé que es difícil esta lucha, pero tenemos que seguir dándola".

"Mi caso fue absolutamente único en muchos sentidos. El fallo dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas? Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba", expuso.

Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”

“El cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. La Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento y patriarcal. Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos. No nos callemos, por favor. Es una lucha difícil pero la tenemos que dar”, cerró.