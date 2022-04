El temporal dejó graves destrozos y la situación en Rosario es crítica: las noticias del día

Acuerdo sobre Malvinas: un político británico dijo que el ex vicecanciller de Macri estaba ebrio al firmar

El político conservador inglés y ex vicecanciller del Reino Unido, Alan Duncan, publicó un explosivo libro con sus memorias, donde sostiene que el primer vicecanciller del macrismo, Carlos Foradori, "estaba tan borracho" cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente "no podía recordar los detalles" del documento.

En particular los fragmentos del libro que mencionan a Malvinas fueron publicados este martes por el portal británico "Declassified UK", bajo le título "El ministro argentino 'estaba borracho' cuando acordó el polémico acuerdo sobre Malvinas con el Reino Unido".

Con el título original de "In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister", el libro de Duncan -ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth del Reino Unido entre 2016 y 2019- describe crudamente el otro lado de la política británica y detalla escándalos que involucran a sus pares.

Según explica en el libro, publicado semanas atrás, el británico viajó a Argentina en septiembre de 2016 con el fin de "asegurar concesiones comerciales y acceso aéreo para las Falklands".

Sostiene entonces que el día 12 de septiembre se encontró con el "excelente nuevo embajador Mark Kent", designado por el Reino Unido en la Argentina, quien posee "una fabulosa bodega, bien iluminada, con las paredes llenas de botellas de Merlot".

"El escenario es bastante agradable para una reunión y nos reunimos allí con Carlos Foradori, el vicecanciller", sostiene Duncan en el libro.

"A medida que una botella tras otra se movía de alguna manera desde la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron. Aproximadamente a las 2 de la mañana, acordamos un acuerdo preliminar", asegura.

El 13 de septiembre, Duncan anotó: "Mark Kent dice que Foradori acababa de llamar para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un verdadero británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin malversación. Así que creo que todavía estamos en el camino correcto" escribió Duncan.

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2019, el Gobierno del presidente Alberto Fernández llevó a cabo una serie de acciones para "dejar sin efecto todas las cuestiones prácticas y los acuerdos posteriores que se derivaron del comunicado conjunto emitido en septiembre de 2016", según detalló la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que conduce Guillermo Carmona.

En el documento firmado por Foradori, "se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos", y las partes "acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países", entre otros puntos.