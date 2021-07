El titular del gremio de docentes: "Este año no volverán las clases presenciales en las universidades"

Luego de superar la segunda ola de coronavirus y mientras el Plan Nacional de Vacunación avanza, Argentina intenta volver a la normalidad. En ese contexto, las clases presenciales en los niveles iniciales, como el jardín, la primaria y la secundaria, volvieron aunque con protocolos, estrictas burbujas y una combinación de virtualidad.

Por su parte, los docentes y los alumnos de las diferentes universidades continúan con las clases virtuales. Aunque, en un principio, se esperaba un regreso a las aulas de las facultades de Buenos Aires, parece que no será posible durante este año.

En una charla con BigBang, Daniel Ricci, que es Doctor en Bioquímica, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires ADUBA y de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que nuclea a los docentes de las 57 universidades públicas del país, afirmó: “No están dadas las condiciones para las clases presenciales”.

-¿ Por qué motivos es imposible la vuelta a clases a las universidades mientras que los niveles iniciales tienen presencialidad?

-En el caso de las universidades, un primer punto que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de la educación primaria y secundaria, la educación universitaria no es de proximidad. Tanto docentes como estudiantes viajan en transporte público para ir a la universidad. Con lo cual la presencialidad se hace mucho más compleja que en otros niveles educativos.

-Entonces, ¿cuándo cree que podrían volver las clases presenciales en la universidad?



-Este año no volverán las clases presenciales a las universidades, aún no están dadas las condiciones por diferentes motivos. Tampoco sabemos si puede aparecer una tercera ola en Argentina. Estimamos que, en 2022, cuando toda la población esté vacunada, retomaremos las clases presenciales.

-¿Cuáles son los protocolos que se aplican en las materias prácticas de las diferentes carreras?



-Para el segundo cuatrimestre de 2021 las clases van a ser virtuales y solo va a haber un pequeño porcentaje de presencialidad en las materias prácticas que tienen que ver con las carreras de la salud. Lo mismo va a suceder con carreras las tecnológicas que tienen un trabajo de laboratorio, como las de las facultades de Odontología, Medicina, Agronomía, Farmacia y bioquímica. Pero la presencialidad es menor al 5%. Para eso tiene que haber un protocolo que cumpla con las normas de seguridad e higiene y la cantidad de gente que tiene que haber en la unidad académica que ya hemos preparado.

-Durante 2020 y parte de 2021, la pandemia de coronavirus expuso los problemas de conexión que tienen los alumnos de la educación inicial. ¿Qué situación registraron respecto a los estudiantes universitarios?

-La conectividad es un problema de los sectores de menores recursos, ya sea porque no accede a Internet o a una computadora disponible en su hogar. Para nosotros es muy importante que haya un programa del Estado Nacional, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para repartir computadoras tanto para estudiantes como para docentes.



-Como sucedió hace unos años con el Plan Conectar Igualdad.



-Exacto. Fue muy buena la experiencia del plan Conectar Igualdad, que creo Cristina Fernández de Kirchner, y que luego discontinuó Macri. Habría que hacerlo extensivo a las y los estudiantes universitarios.

-En ese punto, ¿existió más deserción en las carreras?



-El paso a la educación a distancia fue una situación de emergencia, porque el año pasado, cuando se decretó la pandemia, no tuvimos varios meses para preparar las clases de manera virtual, hubo que hacerlo de un día para otro. Eso significó un esfuerzo muy grande y muy importante de las y los docentes. Lo que vemos en el caso de las y los estudiantes es que la cantidad de inscriptos es muy similar a la de años anteriores. Y, principalmente, estamos viendo que hay un proceso de retención algo mayor, o sea que hay menos estudiantes que abandonan la carrera.

-Eso es una ventaja muy importante de las clases virtuales.



-Sin dudas. Nosotros defendemos la presencialidad. Creemos que es irremplazable. Hay una interacción en el aula, entre docentes y estudiantes y entre los propios alumnos y alumnas que no se logra en la virtualidad. Pero la virtualidad tiene, a través de las plataformas digitales, la ventaja de ser una ayuda muchas veces para la enseñanza. Yo digo que esta es la segunda gran reforma tecnológica en la educación.



-¿Por qué?

-Porque la primera fue la imprenta, cuando se pasó de la enseñanza oral al conocimiento escrito a través de los libros. Y hoy estamos en la segunda reforma con las plataformas tecnológicas que, puestas al servicio de la educación, tienen algunas ventajas fundamentales para las alumnas y los alumnos.



-¿Por ejemplo?



-Por ejemplo: un estudiante que trabaja y que tiene que trasladarse hacia la universidad, se ahorra dos horas de viaje. Es una ventaja sobre todo en los primeros años, cuando tenemos aulas abarrotadas con 100 o 200 alumnos y no hay casi interacción entre ellos y con los docentes. Las plataformas vinieron para quedarse y seguramente iremos hacia un sistema mixto en la educación.

-¿Cuál es la situación de los docentes universitarios y qué pedidos han realizado?



-En cuanto a la cuestión paritaria, nosotros cerramos un primer aumento de 35%, que en este momento se está quedando corto con la inflación, con lo cual hemos pedido al Ministerio de Educación un nuevo reclamo de otros 10 puntos porcentuales de aumento antes del mes de octubre para empatarle a la inflación. También trabajamos con el ministerio de Educación para la creación de un programa de rentas ad honorem a partir de un programa que conseguimos para rentar a unos mil docentes de la Universidad de Buenos Aires.



-¿Qué otros reclamos tienen?



-También tenemos que fortalecer la vinculación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hay políticas de Estado a largo plazo, algo que no está lo suficientemente trabajado. Y, por otro lado, es imprescindible la construcción de nuevas universidades, programas de becas y de conectividad. La Educación Pública es la principal forma de ascenso social que tienen los argentinos. Hay que tener en cuenta que el 50 % de los estudiantes de la UBA son primera generación de estudiantes universitarios y provienen de estratos sociales medio y bajos. En el Conurbano Bonaerense esos porcentajes crecen nada menos que al 80 %. Por eso me pareció lamentable la frase de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal quien, en su momento dijo que no pensaba construir una sola universidad más porque total los pobres no llegaban a las universidades.



-Queda demostrado con datos y cifras la importancia de las universidades y del acceso a todas y a todos.



-Exactamente. Porque Es importante no solo que haya más universidades gratuitas sino también más cantidad de becas, becas de conectividad y repartir computadoras para crear las posibilidades de ascenso social que crea la universidad pública y gratuita.