El tradicional juego Monopoly lanzó su versión "socialista": porqué generó polémica

La empresa de juguetes Hasbro acaba de lanzar al mercado una versión paródica del juego de mesa Monopoly basada en los principios del socialismo. En el juego original, los participantes alquilan y construyen edificios acumulando fortunas.

Sin embargo, de acuerdo a la descripción del nuevo producto, "en el juego Monopoly Socialism, los jugadores se mueven por el tablero trabajando juntos para hacer una mejor comunidad al administrar y contribuir a proyectos como un restaurante vegano sin propinas, una escuela para todos los ganadores o un museo de co-creación".

Así, al momento de dar una vuelta completa al tablero el jugador no recibe 200 dólares sino un "salario digno"de 50, mientras que los participantes pueden elegir entre contribuir a un fondo común o, en su defecto, agotarlo.

La idea, al revés del Monopoly original, es que los jugadores dejen de lado sus ambiciones personales por el bien de todos, "a menos que puedan robar proyectos para avanzar", aclara la caja.

En general, el juego parece reírse de la idea de trabajar en comunidad, presentándolo como un ideal incompatible con las motivaciones egoístas de los participantes: casi todas las opciones de juego contrastan una opción que es del interés del grupo con otra que aporta al beneficio personal.

El foco del juego ha sido criticado por varios estudiosos del socialismo. Uno de ellos fue el profesor de historia Nick Kapur, de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, quien en Twitter señaló que "no hace falta decir que este juego no tiene ningún interés en tratar de entender qué es realmente el socialismo y cómo podría funcionar".

I bought a copy of Hasbro's mean-spirited and woefully ill-informed "MONOPOLY: SOCIALISM" board game so you don't have to - a thread 1/ pic.twitter.com/YhZWDjkAnj