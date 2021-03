El triste momento de Matías Almeyda: su papá murió por Coronavirus y su madre está internada

Por estas horas, Matías Almeyda vive un drama. Hace pocas horas, falleció Oscar, su papá, por Coronavirus. Tenía 78 años y estaba internado en el Hospital Pintos de la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Además, Silvia Calcagno, la madre del ex futbolista de River Plate y de la Selección Argentina, también se encuentra internada por Covid-19.

Fue la madre de Matías quien dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Oscar en las redes sociales: “Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID-19, aquí pegadito a mí se murió mi marido Oscar Almeyda; toda una vida juntos y no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas”.

Enseguida Calcagno completó su mensaje desde su cuenta de Facebook: “Qué decir, estoy destrozada, quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Oscar, por siempre estarás en mi corazón, te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar, amor de mi vida”.

El ex mediocampista y actual director técnico de San José Earthquakes, que juega en la Major League Soccer, dejó Estados Unidos al saber que el estado de su padre era delicado. Según sus allegados, ya se encuentra en Azul, acompañado por su esposa Luciana García Pena y por sus hijas Sofía, Azul y Serena.

En 2017, cuando Matías se consagró campeón con las Chivas de Guadaljara, en el campeonato de México, Oscar dijo en una entrevista: “Siento mucho orgullo, no me lo voy a borrar nunca. No esperaba tanto amor para mi hijo; en Argentina lo tiene, en Italia lo tuvo, y aquí había que probar, y gracias a Dios se llama Jesús, y ahora México también lo ama”.

En tanto, Almeyda recibió el apoyo del club que dirige en Twitter: "Los miembros del San Jose Earthquakes están profundamente entristecidos por el fallecimiento del padre de Matías Almeyda, Óscar, y extienden sus más sinceras condolencias a toda la familia Almeyda durante este difícil momento".

Por otro lado, Banfield, que estuvo bajo el mando del Pelado, compartió en Twitter: "Lamentamos el fallecimiento de Óscar Almeyda, papá de nuestro querido Matías, y acompañamos a toda su familia y amigos en este momento de tristeza. Lo recordaremos con una sonrisa, acompañando a Matías y disfrutando de su etapa de entrenador en nuestro club. ¡Hasta siempre Oscar!".

Lo mismo hizo el Chivas de Guadalajara y en su cuenta escribieron: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor Óscar Almeyda, padre de @peladoalmeyda. Fuerza, Matías. Estamos contigo".

Cuando Matías sufrió depresión tras haberse retirado del fútbol y decidió volver a las canchas a los 35 años, su padre fue fundamental. En esos tiempos, en el que todos dudaban de su estado, Oscar lo llamaba todos los días para alentarlo a seguir adelante.