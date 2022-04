El triste recuerdo de periodistas y famosos sobre la guerra: "Los vi subirse al avión"

La dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 fue el capítulo más oscuro de nuestro país y terminó con la guerra de Malvinas que comenzó el 2 de abril de 1982, donde cientos de jóvenes perdieron la vida sin sentido. Porque la patria ya estaba perdida, se la habían llevado los militares que con este conflicto bélico querían recuperar la confianza de la gente que venía de un 1981 resquebrajado en lo social y económico.

¿Quién sabe que hubiese pasado si recuperábamos las islas? ¿Una dictadura indefinida? No lo sabemos, lo único que sabemos es que cada 2 abril conmemoramos el Día del Veterano y Veterana, Ex combatientes y Caídos de las Islas Malvinas. Para recordar a los valientes combatientes, en BigBang nos comunicamos con referentes del periodismo y el mundo del espectáculo para saber cómo recuerdan que vivieron el comienzo de esta guerra macabra.

Gastón Pauls: el recuerdo de las miradas de los pibes de Malvinas y su homenaje en "Iluminados por el Fuego

"Recuerdo a mi padre (Axel Pauls, actor y director de cine) que había ido, unos días antes, a la primera movilización grande contra la dictadura, el 30 de marzo (1982), que también era su cumpleaños. Luego mi padre no entendió como unos días después, la misma plaza estaba llena de personas con banderitas argentinas aplaudiendo a quien estaba en el poder en ese momento, que era Leopoldo Fortunato Galtieri", contó.

"Después acompañé a mi papá a San Juan, y recuerdo que en el aeropuerto había muchos niños de 18 y 19 años subiendo a un avión en la pista de aterrizaje, mi papá se quiso acercar a hablar con ellos y un superior se lo prohibió. Me acuerdo de la mirada de uno de ellos, la tristeza y el miedo que tenia en esos ojos, la incertidumbre y el no entender que sucedía. Ahí mi padre dijo 'mucho de esos chicos van a morir en Malvinas'. Eso fue lo más crudo para mí, que un chico que solo me llevaba ocho años dejaba madre, padre, novias, amigos para irse a esa guerra a morir. Después cuando me tocó interpretar al personaje Esteban Leguizamón en 'Iluminados por el Fuego', yo de alguna manera pude homenajear a todos estos chicos, a los que no están más, a los que volvieron y se suicidaron, a todas las familias que sufrieron. Ese personaje es mi máximo orgullo", cerró.

Mariano Iúdica, y el recuerdo de una cruda frase de su padre: "Estos chicos van al matadero"

"Mi recuerdo de Malvinas es muy vívido porque los soldados del Ejército salían desde la base aérea de Palomar, donde mi papá era médico, vivíamos ahí, todos los soldados se pusieron en fila India en el piso, recostado sobre las rodillas de los compañeros, ocupando potreros, canchas, los lugares donde corríamos y se iban alistando según el comando que les tocara: artilleros de la tablada, la infantería de José C.Paz, entre otros", recordó.

"Ese día había una alegría desbordante. Todos les dábamos a los soldados ropa de abrigo, amuletos, rosarios y me acuerdo que había toda una cosa de triunfalismo, menos mi papá que tenia una cara de culo tremenda, mi mama le decía 'vamos a recuperar las Malvinas' y mi viejo le respondió 'estos chicos van al matadero, Marisa, esto es Inglaterra, sabes cuanto va a durar'. Nosotros nos enojamos con mi papá por esto, pero mi viejo sabio tenia razón, yo viví de cerca este conflicto, es todo un tema en mi vida las Malvinas", dijo.

Gonzalo Bonadeo y la falsa afirmación de un ex jefe en el diario La Nación

"Soy clase 63', con lo cual la mayor parte de los chicos que fueron a Malvinas eran clase 62', tendría que haber hecho la colimba en el año 82' pero me salio número bajo en el sorteo, existía en ese momento que a los tres últimos números de tu DNI le correspondían un numero del 000 a 999 y a mí me toco el 282, que entiendo siempre fue un número alto, pero mira la burrada de los militares que evidentemente no pensaron en la lógica de sumar más chicos a la colimba estando en la guerra, ya que mandaron pibes al sur", comentó.

"Yo ya trabajaba en el Diario La Nación, hacía más de un año, y me la pasaba hablando todos los días con la gente de confianza de la sección gobierno que estaban al tanto de lo que pasaba para ver cuanto tiempo se iba a prolongar la guerra porque en tanto la guerra avanzará más allá de junio, la perspectiva era que iban a mandar más gente del continente y los que veníamos después éramos nosotros. A mi personalmente nunca me gustó la violencia, ni las armas, pero esta era una situación particular, era una guerra, pero en simultáneo, yo estaba en la sección deportes en ese momento y me tocaban hacer las crónicas y comentarios de los partidos del mundial. Era un doble estándar, estaba la locura de Malvinas y el mundial de España. En el diario trataban de no decirnos demasiado internamente. Yo me entero de la invasión el 2 de abril a la madrugada porque estábamos en el cierre del diario y uno de mis jefes, que tenía contacto con la armada, nos dijo "hemos tomado las Malvinas con numerosas bajas", no me olvido nunca ese mensaje, porque al otro día los titulares de los diarios fueron como nuestro país había tomado las islas sin tirar un sólo tiro. Fueron tiempos de mucha tensión y ansiedad, y a la vez una gran contradicción, porque mientras había pibes de mi generación muriéndose de frío en el sur, yo incluido, estábamos pensando en el mundial y como Argentina le iba a ganar a Brasil, pero nunca pasó", se lamentó.

Mirta Busnelli: "Les pido perdón a todos esos chicos"

"Las Malvinas representan una tragedia enorme, una injusticia enorme y una perversión enorme. Una deuda con esos muchachos, con eso chicos que fueron a pelear sin las armas necesarias, sin la ropa para protegerse de grados bajo cero y sin el amor. Estos chicos que fueron estaqueados y torturados por la dictadura, que pasaron hambre y por si esto fuera poco, cuando volvieron se los ninguneó mucho", aseguró la actriz.

"Mucho de ellos, como 500 de los ex combatientes, se suicidaron. Eso es dolorosísimo, insoportable, es lo peor que le puede pasar a un chico, por una guerra absurda va a defender no se sabe qué, la codicia, la demencia de Leopoldo Fortunato Galtieri, ese canalla borracho, que para lograr perpetuarse en el poder se sintió San Martín. El día que la gente salió entusiasta a la calle para ir a Plaza de Mayo, yo venía por la calle Santa Fe, yo me di cuenta de todo lo que iba a pasar, me fui llorando por la calle y me dije 'qué están festejando, qué locura es esta'. Siempre que pienso en esto, me pongo triste. La guerra son negocios, son jóvenes que van a morir por el invento de la patria. Quiero homenajear a los ex combatientes y les pido perdón a esos chicos porque siento que eso tengo que hacer", concluyó.

Fabián Doman:"Si me tocaba ir a Malvinas, hubiese ido"

"Desde los personal, soy clase 64' y estaba el rumor de que mi clase podía estar involucrada en la guerra si el conflicto seguía, se me pasó por la cabeza en ese momento 'voy a tener que ir a la guerra', sólo me faltaban unos días para cumplir los 18 años y no es por patriota, pero si me tocaba, iba a ir a la guerra. En segundo lugar desde el punto de vista general fueron diferentes sensaciones las que tenía la sociedad. Al principio la guerra fue muy aceptada, veníamos de un 81' malísimo en materia económica y Malvinas fue una buena noticia, al principio, fue como ganar el mundial, pero no se sabía la verdad", comentó a este portal.

"Malvinas significó el fin de la dictadura, la puerta que obligó a los militares a entregar el poder, porque se fueron por la puerta de atrás. Soy de la generación de Malvinas, de esos que quieren ver a las Malvinas argentinas, pertenecen a nuestro país, pero están ocupadas, espero que la futuras generaciones no pierdan esta búsqueda. Es un capítulo para mi gusto, no del todo terminado, porque todavía no le hicimos el homenaje correspondiente. La sociedad no los recibió como se merecían", finalizó.

Pachu Peña: "Estábamos bajo la mente de un psicópata"

"Yo era clase 62', tenía 19 años y como todo argentino tengo un triste recuerdo de la guerra, los que fueron y no volvieron. Por todo lo que significó, una guerra que se armó de un día para otro y bajo la mente de un psicópata como fue el presidente de facto Galtieri. Mucha tristeza por todo", dijo.

"Mucho dolor por las mentiras que nos dijeron, nos vendieron una ilusión de que íbamos ganando y no fue así. A pesar de la enorme tarea que hicieron, pilotos, los que comandaban en el mar, enfermeras, ex combatientes, no me quiero olvidar de nadie. Me queda ese sabor amargo de la dictadura de todo lo mal que nos hicieron. La mayor de mis respetos y honor a todos en esa fecha", cerró.