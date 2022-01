El tuit de Kristalina Georgieva y el comunicado del FMI tras el acuerdo con Argentina

Hoy por la mañna, el presidente Alberto Fernández grabó un mensaje desde la Quinta de Olivos en el que dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que contrajo el ex mandatario Mauricio Macri por más de USD 44.000 millones.

En su discurso, Fernández remarcó que el entendimiento con el staff del FMI no implica la necesidad de avanzar en reformas laborales, provisionales o fiscales. "No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020”, afirmó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y completó: “No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe”.

Un rato después, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que estuvo al frente de las negociaciones, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, dieron detalles sobre el acuerdo. Tras esa conferencia, el FMI publicó un comunicado para afirmar que el acuerdo había llegado a buen término.

En su publicación, explicaron: “Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, emitió hoy la siguiente declaración”.

Y agregaron: “El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI. Las principales áreas del acuerdo incluyen lo siguiente: El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas acordaron el sendero de consolidación fiscal que formará un ancla de política clave del programa. El sendero fiscal acordado mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario”.

En ese punto, publicaron: “Es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público. Hemos llegado a un entendimiento sobre el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación. Este marco tiene como objetivo asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad”.

Por último, profundizaron: “También hemos acordado que el apoyo financiero adicional de los socios Internacionales de Argentina ayudaría a reforzar la resiliencia externa del país y sus esfuerzos para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible. El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas continuaran su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico. Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”.

Por su parte, Kristalina Georgieva, presidenta del organismo internacional, celebró el acuerdo alcanzado con el gobierno de Fernández desde su cuenta de Twitter. Después de citar la publicación de Gerry Rice, el portavoz del FMI, en el que publicó el comunicado, la titular escribió: “Entusiasmada por el progreso de hoy entre el personal técnico del FMI y las autoridades de Argentina para llegar a un entendimiento sobre políticas clave para un programa respaldado por el FMI para abordar los desafíos actuales como la inflación y asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible para el pueblo argentino”.