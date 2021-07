El verdadero motivo de pelea por el que Kate hizo llorar a Meghan antes de su boda

Hace algunos meses, durante su entrevista a Meghan Markle, la conocida conductora Oprah Winfrey le preguntó sobre los rumores de su complicada relación con su cuñada Kate Middleton. Concretamente, de si alguna vez la hizo llorar.

"No, no. Ocurrió lo contrario", reveló la duquesa de Sussex. "Unos días antes de la boda, ella estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé que, teniendo en cuenta el contexto de todo lo que estaba ocurriendo esos días, y sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme como lo estaba haciendo todo el mundo. Me envió flores y una nota disculpándose. Hizo lo que yo misma hubiera hecho si supiera que he hecho daño a alguien, asumir la responsabilidad", contó.

Ahora, meses después de aquella entrevista, una columna de la revista Vanity Fair France reveló más detalles de este desacuerdo entre Meghan y Kate.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hacía calor, pero Kate quería seguir el protocolo y hacer que las niñas usaran medias, Meghan se opuso, se pelearon, las lágrimas corrieron por ambos lados antes de volver al orden", explican en la publicación.

Así, por lo visto, el episodio no tuvo que ver con que una hiciera llorar a la otra, sino con que ambas habrían roto en llanto ante la discusión y el momento estresante que vivían, sobre todo porque falta apenas horas para la ceremonia.

Según reveló recientemente la revista US Weekly, Kate Middleton, esposa del príncipe William, está buscando abiertamente recomponer la relación con su cuñada, mientras que además intenta que su marido se arregle con su hermano Harry.

"Kate se ha acercado mucho más a Meghan desde que nació Lilibet, le envía notas y obsequios y trata de entablar una relación", expresó la publicación norteamericana. Lo que sucede, es que la duquesa de Cambridge cree que no es bueno que William esté enfrentado a su hermano y a su mujer, por lo que a pesar de que los hermano no se hablan, ella sí trata de generar un acercamiento por el lado de la ex actriz.