El video del disparo al diputado en Corrientes: “Esa bala podría haber sido para mí"

La frase es durísima. “Esa bala podría haber sido para mí”. La dijo Gloria Pared, la candidata a viceintendenta de Tapebicuá por el Frente de Todos, quien se encontraba hablando sobre el escenario cuando el diputado correntino Miguel Arias fue baleado mientras participaba del cierre de un acto político en la localidad de Tapebicuá, ubicada a 50 kilómetros al norte de Paso de los Libres.

Pero las palabras no alcanzan para describir ese momento. Por eso, la candidata subió a sus redes sociales el video del momento en el que Arias recibe el tiro en su abdomen. Y es estremecedor. Se ve a Pared que hablaba sobre la elección que se venía hasta que, de repente, el diputado se toma el abdomen. Enseguida, uno de los acompañantes se da cuenta que tiene un disparó y gritan para pedir una ambulancia. “¿En serio?”, se escucha decir a Pared, que no podía creer que Arias había recibido un tiro en medio del acto.

El disparo impactó en el abdomen del político, quien debió ser trasladado por personal policial desde Tapebicuá al hospital San José, de Paso de los Libres, para ser atendido debido a la lesión sufrida.

Allí fue intervenido quirúrgicamente, y tras el buen resultado de la operación, se evalúa si será enviado en un avión sanitario hacia el Hospital Escuela José de San Martín, en la capital de la provincia. En el último parte médico, se informo que Arias está consciente, en Terapia Intensiva.

Según el comunicado de prensa firmado por el director del hospital San José de la ciudad de Paso de los Libres, el doctor Salvador González Nadal, Arias “se encuentra en UTI (terapia intensiva) bajo tratamiento en las primeras horas del posoperatorio”. Y completaron: “Su condición es estable. Y está bajo estrecha vigilancia de sus heridas y de sus funciones vitales”.

Tras el hecho, se pidió el traslado urgente de una delegación de Delitos Complejos y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes al lugar de los hechos, y además se dispuso la custodia permanente en la casa familiar y en el hospital donde se encuentra el legislador provincial. El diputado se encuentra en una habitación custodiada con un gran grupo de agentes de las Fuerzas, a pedido del Gobierno Nacional, y tras la orden del presidente Alberto Fernández y a ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Otros referentes políticos también se encuentran custodiados.

En una entrevista, y aún nerviosa, Pared recordó: "Nos estaba acompañando Miguel Arias. Él estaba sentado, yo estaba parada. Fue un instante. Yo me moví porque estaba hablando y ahí fue cuando escucho los gritos del intendente Martín Ascúa pidiendo la ambulancia. '¡Ambulancia!".

Y agregó: “El intendente gritó: ‘¡un balazo, un balazo!´. Yo me puse muy nerviosa. No podía creer lo que estaba pasando. Además no entendía del todo qué era lo que estaba pasando”. Y finalizó sobre el atentado: “Es muy raro que quien disparó haya desaparecido así como así. Nos conocemos todos, somos todos vecinos, conocidos. Esto es increíble, terrible”.