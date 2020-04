El video viral de una docente de Lomas de Zamora que hizo enfurecer al grupo de mamis

Su nombre es Daniella Catelli, es docente, aunque le gusta más decir que es “maestra”, y en las últimas horas se convirtió en el personaje viral del momento. ¿La razón? A través de las redes sociales se viralizó un video en donde, con mucha ironía, les explica a sus alumnos cómo multiplicar a raíz de las incesantes quejas y reclamos del grupo de mamis.

Cabe destacar que las clases virtuales asumieron un rol clave en la enseñanza actual debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno para combatir el avance y el contagio del coronavirus. De hecho, son muchas las mamás de una escuela de Lomas de Zamora las que le hicieron llegar a Catelli sus dudas a partir de la tarea que envió la docente.

Fue en ese contexto en que la “seño” publicó su respuesta en las redes sociales, causando un gran asombro y estupor, sobre todo en las mamis. Después de explicar detalladamente cómo se hace para realizar problemas matemáticos utilizando la multiplicación, con una sonrisa en su rostro, disparó: “Si querés que yo te mande otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos”.

Esa frase disparó las críticas y elogios por igual de parte de los internautas. Algunos defendiendo a la docente, otros criticándola hasta el cansancio. Es por esa razón que Catelli salió a través de su cuenta de Facebook a explicar la situación e intentar limpiar su buen nombre. "A lo largo de mi trayectoria, he recibido millones de besos y abrazos, de ‘seño te quiero’, de gracias, de ‘te voy a extrañar’, de cumples sorpresas, regalos y llamados de alumnos”, comenzó con su descargo.

Y explicó: "También, soy actriz. Otra de las cosas que amo hacer y no cambiaría por nada. Hace unos días subí un video que tuvo muchos me gusta, muchos compartidos y hermosos comentarios- El mismo video ofendió y enojó a otros. Por tal motivo, decidí eliminarlo”.

Según explicó en su texto, su intención había sido hacer reír para, "aunque sea por un ratito, no pensar en la triste realidad que nos atraviesa". "El humor es eso: parodiar algún hecho real. Pedí perdón y vuelvo a hacerlo porque a mí me gusta hacer reír y no enojar. Pero sepan que así soy yo. Mujer que se ríe de sí misma y que gracias al arte, al humor y a la risa puedo decir ¡ESTOY VIVA!”, concluyó.