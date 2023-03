El volantazo piquetero: Tolosa Paz no los recibió, levantaron el acampe y ahora luchan por los presos políticos

En el marco de los reclamos que tienen lugar desde el lunes en frente al Ministerio de Desarrollo Social, por la baja de más de 85 planes Potenciar Trabajo, la Unidad Piquetera cambia de lugar y de razón social. Este miércoles confirmaron que se dirigirán hacia la Casa de la provincia de Mendoza con el fin de exigir la libertad de dos compañeros que fueron apresados en las manifestaciones.

Si bien desde la organización afirmaron que no tienen intenciones de volver a realizar un acampe en la sede a la que se dirigen, ubicada en Callao y Corrientes, su objetivo es lograr la liberación de los cuatro presos: "Nos dirigimos a la Casa de la provincia, en Callao y Corrientes, porque hubo detenciones de cuatro militantes del Polo Obrero que se manifestaban ayer en el marco del plan de lucha de UP y fueron reprimidos de manera arbitraria", afirmó Eduardo Belliboni a Télam.

Además, el dirigente lo compartió en su cuenta de Twitter y le dejó en claro mensaje a la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz: “Libertad a los presos por luchar!!! El gobierno de Mendoza encarcela a los que luchan contra el ajuste del gobierno Nacional. Sin grietas, @vtolosapaz agrede a los piqueteros, en Mendoza el gobierno de Juntos por el Cambio encarcela. Todos firmaron el pacto con el FMI”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que esta mañana, en diálogo con Sin Relato, Tolosa Paz se refirió nuevamente al acampe y expresó: "El referente que está haciendo el acampe, Eduardo Belliboni, está planteando un posicionamiento político y está lejos de defender los intereses de sectores vulnerables que necesitan el acompañamiento de nuestro Ministerio y del Potenciar Trabajo".

No obstante, cuando la ministra comunicó la baja de planes, apuntó contra el gremio y afirmó que en el plan hay un número de planes de la unidad piquetera que no corresponde a los registros que tienen. De hecho, son más los que cobran sin estar identificados: “Nosotros le vamos a dar de baja, por no validación 85 mil planes más 20 mil titulares de nexos, que es lo que corre con el plan Potenciar Trabajo, que se paga por determinadas tareas. De este número, 12.700 planes son de toda unidad piquetera”.

Por último, el lema de la protesta en manos de Belliboni es: "Trabajo genuino, sin precarización laboral y bajo convenio; seguro al desocupado para todas las familias que lo necesiten; universalización de los planes sociales; asistencia a los comedores populares; entrega de herramientas comprometidas para desarrollos comunitarios; aumento del Programa Potenciar Trabajo y marcha atrás con las bajas".