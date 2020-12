El vuelo que traerá la Sputnik llega a Rusia y la ANMAT aprobó la de Pfizer: las 7 noticias del día

Felipe Solá, sobre los dichos de Cristina: "No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo"

"No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro. Ningún ministro creo que tenga tiempo". Esa fue la frase que dijo a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada el canciller Felipe Solá, ante la consulta por las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el viernes pasado en La Plata. El ministro de Relaciones Exteriores dijo no sentirse aludido ante el planteo de la titular del Senado, que el viernes pasado dijo: "Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo".