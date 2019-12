El Zorro anduvo a caballo por las calles de Venado Tuerto para pedir que regrese la serie: "Ahora está el cholulaje"

Desde su estreno en 1957 y hasta la actualidad, El Zorro se convirtió en la compañía de muchos y entretuvo a generaciones enteras de chicos que soñaban con blandir una espada y cabalgar en un corcel cuando "sale la luna". Si bien comenzó a emitirse el 10 de octubre de 1957, la serie duró solo dos años, pero sus repeticiones sin duda se convirtieron en el combustible de canal Trece hasta este año.

En Argentina, aunque ya había estado antes, la serie de Disney se emitió ininterrumpidamente durante los últimos 16 años –número récord en la televisión- generando altos números en el rating y dijo adiós cuando las autoridades de El Trece dieron a conocer que el programa que tenía como protagonista a Guy Williams dejaría de ser emitido por cuestiones artísticas. Y así fue como Don Diego de la Vega dijo adiós.

La grilla ante la ausencia de El Zorro quedó de la siguiente manera: Nosotros a la mañana de 9.00 a 11.00, Los ángeles de la mañana de 11.00 a 13.00 y Notitrece a las 13.00. Pero si bien la despedida de la clásica serie de la pantalla chica causó tristeza entre los cientos de miles de admiradores, un fanático santafesino está decidido a logar que la popular ficción regrese a la TV.

El gaucho Sergio Omar Pasquini se convirtió en furor en las redes sociales al disfrazarse del alter ego de Don Diego de la Vega y, montado en su corcel, recorrió las calles de Venado Tuerto para pedir por el regreso del justiciero. "¡Que vuelva a la pantalla chica ya!", exclamó el propio Pasquini desde su cuenta de Facebook, en la que compartió fotos de su recorrido con el disfraz.

BigBang se contactó con Pasquini, quien reveló cómo surgió la idea de vestir la capa del justiciero. "Yo soy instructor de equinoterapia. Estoy relacionado y tengo pasión por los caballos. Yo me crié con caballos y eso me dio la posibilidad de hacer un juego en Facebook, en el que mis seguidores tenían que elegir si salía a montar un caballo negro o blanco", contó el fanático de El Zorro.

Pasquini es dueño de dos caballos: el negro llamado "Gaucho" y el blanco, bautizado como "Caudillo". "La idea era aparecer (vestido de El Zorro), dar una vuelta y el que no me vio, no me vio. Pero la gente me paraba por una foto. Después a la gente le quedó la incógnita de ´El Zorro estuvo por Venado Tuerto´ y por eso ahí dimos a conocer las fotos", detalló.

Pasquini, alias El Zorro "Argentino", recorrió las calles venadenses que rodean a la Plaza San Martín. Estuvo en Estrugamou, Moreno, 25 de Mayo y San Martín. Tal y como le explicó a este portal, fueron muchas las personas que -sorprendidas al ver a su héroe de la infancia- lo detuvieron para saludarlo, felicitarlo y, por qué no, conseguir una foto con el ídolo de tantas infancias.

"Yo soy de la época de El Zorro y Bonanza (la serie estadounidense de tipo western que fue emitida por primera vez en 1959). Lo que defendemos son los valores de El zorro, la pelea del bien contra el mal. Esos valores que nunca dejaron de ser actuales. La serie estaba bien puesta, en el horario central. Yo me podía quedar tranquilo y sentarme a almorzar en familia porque sabía que no habían malas palabras", explicó el gaucho.

Y agregó: "Solo había acción y buenos valores. La idea es defender los valores familiares que el Zorro venía pregonando. La hemos vistos muchísimas veces y cada vez que la mirabas encontrabas algo distinto. Era algo normal sentarse a mirar al Zorro y hasta que no terminaba, comíamos callados mirándolo. Era una costumbre familiar que lamentablemente ya no está y queremos que vuelva".

Si bien Pasquini sigue viendo la serie a través de plataformas como Youtube, afirmó que era "lindo" que esté en un "canal nacional" como es El Trece. "Ahora está el cholulaje de la farándula (el programa de Ángel de Brito ocupó el lugar de la ficción) y no nos gusta. Seguramente, lo sacaron por algo comercial, porque rating tenía y mucho", señaló.

Sergio Omar Pasquini es instructor de equinoterapia y usualmente trabaja con chicos discapacitados. También trabaja en el Centro Municipal de Venado Tuerto y durante la época de los Reyes Magos planea sacar a su caballo "Caudillo" para hacer un acto solidario, dar una vuelta con su traje de El Zorro y visitar el hospital de niños de la zona para alegrarles el día.