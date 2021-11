Elecciones: con qué DNI se puede votar, los exceptuados y qué pasa si no voté en las PASO

De cara a este próximo domingo 14 de noviembre, día en que se llevarán a cabo en toda la Argentina las elecciones legislativas generales, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones, para que el momento de votar resulte mucho más rápido y ágil.

Si bien en esta oportunidad no hay que tener en cuenta ciertas consideraciones relacionadas al Covid-19, tal como ocurrió en las PASO de septiembre, sí es importante contar con cierta información antes de llegar al lugar de votación. Por eso mismo, además de consultar el padrón para ver la escuela en que tocan los comicios, es necesario recordar el número de orden porque designa en qué renglón del padrón estarás posicionado. Si uno ya lo lleva aprendido, adelantará la tarea de los fiscales de mesa.

Los documentos cívicos aptos para votar

Este domingo se podrá asistir con la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, DNI de la tarjeta celeste con la leyenda "NO válido para votar" y sin especificaciones de ejemplar, DNI tarjeta. Sin embargo, el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. El DNI tarjeta que contiene la leyenda "NO válido para votar" y sin especificación de ejemplar, es válido para votar, pero "el DNI en tu celular" no es válido.

Quiénes pueden votar

Pueden ejercer sus derecho de votar los electores que figuren en el padrón electoral y los electores que acrediten su identidad con documento habilitante.

Quiénes no pueden votar

No pueden votar los que no figuren en el padrón electoral, los que no presenten documento habilitante, aquellos que figuren en el padrón anulados por la Justicia Nacional Electoral, aunque aleguen error, y quienes presenten un documento anterior al que figuran en el padrón.

Qué pasa si no voté en las PASO

Si no votaste en las PASO, podés votar en las Generales del 14 de noviembre. "Recordá que todavía tenés tiempo para justificar la no emisión de tu voto en las PASO", indicaron desde la cuenta de Twitter de la Cámara Nacional Electoral. Para hacerlo, hay que entrar a la web de la CNE en el Registro de Infractores.