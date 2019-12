Elecciones en Boca, anuncios económicos de Alberto y Macri optimista: las 7 noticias del día

Alberto Fernández prepara una batería de anuncios económicos tras su asunción

El presidente electo asumirá mañana y tiene previsto una serie de anuncios de índole económica antes de fin de año: se trabajará en un proyecto de ley para declarar emergencia económica, que le permitirá a Alberto Fernández tomar una serie de medidas rápidas en el comienzo de su gestión. Esta semana enviará al Congreso el Presupuesto 2020.

Fernández también podría impulsar una suba en el impuesto a Bienes Personales, que aumentará la presión impositiva sobre los sectores de mayores recursos. Además, el nuevo presidente definiría una suba de los salarios más bajos, de los sueldos de trabajadores del sector público y de las jubilaciones.

Elecciones en Boca: se impuso la lista de Ameal, Pergolini y Riquelme, que desplazó al macrismo

La lista de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, que llevaba como candidato a vicepresidente segundo a Juan Román Riquelme se impuso ayer en una intensa elección en el club Boca Juniors ante la lista de Christian Gribaudo, que era respaldado por Daniel Angelici y Diego Armando Maradona. Votaron más de 38 mil votos, en una elección histórica en cantidad de electores.

Ameal se impuso por más de 20 puntos de diferencia, y de esta manera le puso fin al macrismo en el club Xeneize, luego de 24 años, que comenzó en 1996 y que le sirvió a Mauricio Macri como trampolín para dedicarse a la política.

Macri: “No hay tierra arrasada, las cosas no están tan mal como dicen”

Anoche el presidente estrenó en las redes sociales la última de sus tres despedidas: “Momentos”, un repaso de índole “personal” sobre los cuatro años de gestión, donde habló de su relación con Juliana Awada y Antonia y relató que su padre, el megamepresario Franco Macri le pidió en varias ocasiones que lo ayude a morirse.

“Este es nuestro país, no nos vamos a ir. No hay tierra arrasada, las cosas están más duras, pero no tan mal como dicen. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho”, señaló Macri, quien anticipó que “el 2021 está lejos”. “Asumí un compromiso y lo voy a cumplir, me parece bien que surjan otros liderazgos, ya habrá tiempo”, anticipó sobre el futuro de la alianza Juntos por el Cambio.

Insólito: encontraron al embajador de México robando en una librería de Barrio Norte

Oscar Ricardo Valero Recio Becerra fue demorado en la librería El Ateneo, de avenida Santa Fe al 1800, cuando intentaba irse sin pagar un libro de $590 y fue descubierto por personal de seguridad privada, quien le requirió el ticket y al no tenerlo llamó a efectivos de la Policías, que se sorprendieron al notar que se trataba del embajador de México en la Argentina.

El jefe de la diplomacia de México ordenó el inmediato regreso al país de Recio Becerra hasta que se termine de investigar el episodio, aunque adelantaron que “de comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente”, según dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Retiraron las rejas de la Plaza de Mayo, tras un acuerdo entre Alberto y Larreta

Anoche comenzaron las obras para retirar el enrejado que dividía a la Plaza de Mayo en dos y que impedía atravesarla por completo. La decisión fue tomada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras un encuentro con Alberto Fernández la semana pasada, quien le pidió que se desarme la estructura antes del traspaso de mando de mañana.

“En la campaña electoral reclamé que levantaran las rejas que hoy distancian a la Casa Rosada de los argentinos. Hoy Larreta me transmitió su voluntad de retirarlas el 9 de diciembre. Muchas gracias por ayudarme a terminar con las divisiones y unir a la Argentina”, escribió Fernández en sus redes el viernes.

Camioneros se movilizará para apoyar a Alberto Fernández en la asunción de mañana

Hugo y Pablo Moyano confirmaron que mañana habrá una movilización de trabajadores del gremio de Camioneros para respaldar al presidente el día de la asunción, donde hay una fuerte convocatoria a la Plaza de Mayo, en la que hablarán Fernández y Cristina Kirchner en horas de la tarde.

El fin de semana se confirmó que Guillermo López del Punta será el vicemnistro de Mario Meoni en Transporte, tal como impulsaba Hugo Moyano en los últimos días.

River erró dos penales y perdió 1 a 0 con San Lorenzo

El club de Marcelo Gallardo erró dos penales y perdió 1 a 0 con San Lorenzo por la Superliga, lo que le impidió acercarse a la punta, que por ahora tiene a Boca y Argentinos Juniors como protagonistas. El equipo Millonario terminó además con dos jugadores expulsados y Matías Suárez lesionado. El gol del Cuervo lo convirtió Adolfo Gaich.

Sin embargo, River festejó tras el partido en una fiesta que se extendió hasta largas horas de la madrugada, al cumplirse hoy el primer año de la histórica victoria contra Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores que debió jugarse el 9 de diciembre de 2018 en Madrid.