Elisa Carrió llamó a la unidad entre oficialismo y oposición: la crítica a Juntos por el Cambio

En un audio difundido a través de sus redes sociales, Elisa Carrió llamó a un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, de cara a las elecciones legislativas, con el objetivo de evitar un colapso frente al avance del coronavirus.

"No hay derecho moral alguno que permite que la dirigencia política juegue con fuego, tanto en el oficialismo como en la oposición en una sociedad devastada por la muerte", señaló la ex diputada de Juntos por el Cambio y referente de la Coalición Cívica.

"Tengan cuidado, está en juego la unidad de la Argentina, sean adultos, el capricho de una persona nos llevó a miles de muertos, que el capricho de otra no nos lleve a la partición de la Argentina", agregó, antes de enviar su pésame "a todas las familias que están pasando esta devastadora enfermedad que se lleva a nuestros familiares como si fueran nada".

Esta última frase se relaciona también con una pérdida personal de Carrió, quién recientemente sufrió la muerte de uno de sus primos a causa del coronavirus.

Mientras tanto, en una entrevista con María Laura Santillán en CNN Radio, "Lilita" expresó su malestar por las internas dentro de Juntos por el Cambio señalando que la Coalición Cívica y la UCR están "cansados del destrato".

"Estamos en una situación límite, yo ya no los puedo contener. Lo que estoy haciendo es un llamado desesperado a la unidad de la Argentina para que no se parta, a la unidad de todos los argentinos para que no se vayan nuestros hijos, a la unidad de la oposición para que tenga grandeza. Estoy mediando y mediando, pero no alcanza", advirtió.

Además, aseguró que "miles de muertes" se habrían evitado "si no fuera por los caprichos de la señora de Kirchner", culpando a la vicepresidenta de priorizar su acuerdo con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V antes que la negociación con otros laboratorios.

“Si no hay grandeza, acá puede haber una situación demasiado difícil y traumática para todos los argentinos. Tengo un cansancio moral por la mentira. Llamo a la grandeza del Gobierno y especialmente de la oposición. Yo puedo mediar, pero no me dejan unir porque las ambiciones personales son superiores a la situación de nuestra Nación. Es un llamado desesperado a todos, no importa si son peronistas o radicales", remarcó Carrió.