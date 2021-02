Elsa Nélida, la jubilada con la que el país superó el millón de vacunados contra el Covid

Después del escándalo que desató la vacunación discrecional que llevó adelante el ahora ex ministro de Salud Ginés González García, el Gobierno celebró hoy el millón de vacunados en el país. Quien marcó el hito fue Elsa Nélida Alonso, una jubilada de 90 años oriunda de la localidad bonaerense de Cañuelas. En total, ya se aplicaron 1.005.665 dosis y se espera que el ritmo de la campaña de vacunación se agilice tras el arribo de las 904 mil vacunas de Sinopharm y los dos nuevos vuelos que traen más dosis de la Sputnik V.

Elsa Nélida se inoculó en el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner SAMIC de Cañuelas. Quien le aplicó la dosis fue la enfermera María de los Ángeles Martínez. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, establecido tras la renuncia de Ginés por Carla Vizzotti, ya se aplicaron 1.005.665 dosis a lo largo y a lo ancho del país. En total, 713.001 personas recibieron la primera dosis y 292.664 ya completaron la vacunación.

Este fin de semana comenzó además la distribución de las dosis de Sinopharm que llegaron el jueves por la noche al país y serán destinadas a todo el personal docente. Vizzotti, quien se encuentra aislada luego de dar positivo de Covid, destacó que la distribución de las mismas fue "bajo estrictos criterios sanitarios y pautas de total transparencia".

¿Cómo sigue la llegada de dosis? La idea es que para la semana pueda llegar el embarque de la Sputnik, de forma que de cara a marzo ya se tendrían el millón de dosis de Sinopharm, las de Spunik V y las 580.000 que tiene que entregar AstraZeneca.

Con todos los países buscando conseguir vacunas la producción de las dosis no es algo que algún laboratorio pueda garantizar en tiempo y forma. “Los acuerdos están firmados, esas dosis van a llegar, pero lo que nosotros no podemos controlar es cuándo. No depende de la voluntad que tengamos, sino de otros factores. Por eso la situación es crítica”, afirmó uno de los funcionarios de mayor dialogo con el Presidente.