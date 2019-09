Embarazo no deseado: cada 6 minutos una adolescente argentina entra en una sala de parto

A punto de que comience la Semana de la Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia, que este año se desarrolla del 21 al 28 de septiembre, varias ONGs que educan sobre la salud sexual presentaron un informe en el que afirman que en la Argentina cada seis minutos una adolescente entra en trabajo de parto.

En este estudio revelaron también que hay 258 partos diarios de nenas y jóvenes, y que de ese número, se desprende que siete embarazos son protagonizados por niñas menores de 15 años.

Para contribuir a revertir esta situación, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), junto a otras organizaciones, lanzó la quinta campaña para prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia. Con el objetivo de concientizar, crearon una página web llamada "puedo decidir", en la que publicaron un documento donde hablan de la sexualidad en la pubertad.

Según el estudio que hicieron, el cual abarca a chicas de 10 a 19 años, cada 6 minutos una niña entra a una sala de partos en la Argentina. Además, el 70% de esos embarazos, es decir 7 de cada 10, no fueron planificados, lo que significa que ocurrieron por imposición o falta de información.

En detalle, entre adolescentes de 15 a 19 años, alrededor del 60% de las embarazadas dijo no haber tenido intención de embarazarse, y esa cantidad sube a 8 de cada 10 embarazos en niñas de menos de 15 años.

Las nenas que forman de este periodo de adolescencia temprana aseguraron que la mayoría de estos embarazos fueron consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación, mientras que las adolescentes mayores de 15 explicaron que quedaron embarazadas por vivir en condiciones de pobreza; estar fuera del sistema escolar; tener relaciones sexuales sin uso sistemático y/o adecuado de métodos anticonceptivos y por estar en pareja y/o conviviendo.

Según datos oficiales, en 2017 nacieron en la Argentina 94.079 hijos de madres adolescentes, y ese año, 91.586 adolescentes de 15 a 19 años y 2.493 niñas menores de 15 años, tuvieron un hijo o hija, lo que resulta estremecedor.

La campaña para prevenir embarazos adolescentes tiene como lema la frase #puedodecidir, y busca que las jóvenes sepan que tienen el derecho a elegir cómo, cuándo y con quién tener relaciones sexuales.

En rueda de prensa, esta tarde las organizaciones advirtieron que "estos embarazos no planificados están vinculados a múltiples factores sociales, económicos y culturales" tales como la falta de información; la falta de acceso a los servicios de salud; falta de aplicación de la ESI; la vigencia de prejuicios, estereotipos y mandatos sociales y el abuso o violencia sexual.

#PuedoDecidir



...consentir qué relaciones tener 🤝

...disfrutar tu sexualidad 🙂

...planificar tu vida ➡️



Los y las adolescentes tienen #derecho a decidir y planificar su vida.



Conocé más en 👉 https://t.co/qrkGdYyzIS pic.twitter.com/kDGhnS0EZS — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) September 19, 2019

Por su parte, la titular de FEIM, Mabel Bianco afirmó: "Nosotros queremos llegar a que todos los chicos y chicas puedan decidir y no sean imposiciones lo que vivan en el ejercicio de su sexualidad. Queremos dar la posibilidad a los adolescentes de decir 'no' cuando no quieren. Esto que parece tonto ya, no es menor, porque hay muchos que aún no pueden ejercer este derecho".

Cada día se producen 258 nacimientos de niñas y adolescentes en 🇦🇷. 7 de cada 10 no fueron planificados.

A días de la Semana de Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia, se lanza #PuedoDecidir para brindar herramientas a chicos y chicas👉https://t.co/l2xvW6CK1R pic.twitter.com/daIL5lXl85 — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) September 19, 2019

Según las organizaciones, Latinoamérica es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazo no planificado, y dentro de la Argentina la situación es particularmente grave en provincias del noreste argentino como Chaco, Formosa o Misiones, donde el 20 % de los bebés fueron dados a luz por niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

"Esto es lamentable porque además del riesgo biológico está lo psicosocial, porque son nenas que van a dejar el colegio, que van a empezar a desempeñarse en trabajos precarios y encima pierdan la adolescencia porque pasan de ser nenas a ser adultas", explicaron desde FEIM, UNICEF, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), Amnistía, FUSA, ELA, Fundación Huésped, Kaleidos, Las Otras Voces, Intercambios y Doncel.